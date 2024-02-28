Чтобы американский рэпер Халед не запачкал кроссовки, охранники перенесли его на сцену на руках

10:40 2024-02-28
Чтобы американский рэпер Халед не запачкал кроссовки, охранники перенесли его на сцену на руках

48-летний артист выложил забавное видео в соцсетях, и оно стало набирать обороты, но мнения подписчиков разделились.

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Обладатель "Грэмми", рэпер и хип-хоп исполнитель Халед поделился веселым видео, на котором его удерживают два охранника перед выступлением в Майами.

Он уточнил, что его перенесли из одного автомобиля в другой, а затем на сцену, чтобы не запачкать кроссовки Nike перед выступлением на фестивале вина и еды South Beach-2024.

"Я не хочу пачкать свои джорданы. Могу я попросить кого-нибудь помочь мне?" - спросил 48-летний Халед, выходя из машины. На эту просьбу откликнулись двое охранников. 

Перед тем, как подняться по ступеням на сцену, ди-джей поблагодарил мужчин за помощь. Выступление, к слову, прошло без сучка и задоринки. Халед исполнил свои хиты, после чего к нему присоединился специальный гость Рик Росс. 

В подписи к посту в Instagram артист также рассказал, что его новый альбом уже на подходе. 

Видео стремительно набирает обороты, но методом соблюдения чистоты обуви артиста при этом восхитились не все пользователи. Некоторые подписчики осудили певца за "эксплуатацию" людей. 

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