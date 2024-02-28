Россиянка после 20 лет жизни Канады вернулась назад и рассказала, почему на Родине лучше

16:42 2024-02-28
Россиянка после 20 лет жизни Канады вернулась назад и рассказала, почему на Родине лучше

Девушка считает, что в Москве жизнь ярче, технологичнее и удобнее устроена, чем в Монреале.

Россиянка Таисия прожила в Канаде 20 лет.  Туда ее ребенком увезли родители. Но, став взрослой, девушка приняла осознанное решение вернуться назад в Россию, и об этом не пожалела.

Почему она в восторге от жизни на Родине и чем ее не устраивала Канада, россиянка рассказывает на своем канале на платформе Дзен.

По ее словам, раньше она жила в Монреале, а сейчас в Москве. Потому и сравнивает в основном эти два города. И уверена, что в столице России все намного лучше.

К примеру, досуг: в Монреале он, считает девушка, более однообразный и скромный. 

"Музеи там есть, но не в таком количестве, к тому же не так доступны. В Москве ежедневно проходят интересные и необычные мероприятия, причем бесплатные или за условные 500 рублей. Я от этого в прямом смысле в культурном шоке", - призналась Таисия.

Она также заметила и разницу в менталитете канадцев и россиян. 

"Чем старше и осознанней становилась, тем больше начинали бесить все эти формальности, “small talk”. Неискренность в разговоре, запреты на обсуждение личной жизни, чтобы "не нарушать личные границы друг друга”. То есть, нет доверия друг к другу, как у нас в России", - поделилась девушка.

И добавила, что плюсом считает и то, что россияне умеют находить оптимальный баланс между работой и отдыхом, для них важны путешествия и развлечения. И поездки по стране более доступны, чем в Канаде.

Еще один пункт в пользу России - это возможности, в том числе и в плане личного развития.

"В Москве всё продумано до мелочей: есть удобная доставка, наличие всевозможных маркетплейсов. Мне очень нравится работа общественного транспорта: в Канаде он неудобный, постоянные задержки. Без машины трудно обойтись", - заметила россиянка.

Она призналась, что просто кайфует от новой жизни и ярких впечатлений. 

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