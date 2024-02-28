В Древнем Риме и Греции люди не страдали болезнью Альцгеймера

17:05 2024-02-28
В Древнем Риме и Греции люди не страдали болезнью Альцгеймера

Ученые призвали более детально исследовать историю деменций, чтобы понять, когда она получила распространение.

Ученые из Калифорнии считают, что в Древней Греции и Риме не страдали от Альцгеймера так часто, как наши современники. Такой вывод эксперты сделали, проанализировав труды о медицине периода VIII века до н.э. – III века н. э.

В текстах было совсем мало свидетельств о когнитивных нарушениях у пожилых граждан. 

Ранее считалось, что римляне и древние греки до старости просто не доживали, и с возрастными заболеваниями не сталкивались. Но современные исследователи это опровергли. Как оказалось, в Греции люди в среднем доживали до 70 лет, а некоторые жили и дольше.

При этом исследователи Университета Южной Калифорнии не нашли в трудах Гиппократа, Аристотеля и их коллег ни одного упоминания о старческой потере памяти.

В греческих текстах IV-III веков до н.э. эры указывались только такие симптомы старческого упадка, как бессонница, глухота, головокружение, потеря зрения и расстройство пищеварения. 

А в современном мире нарушения памяти - распространенные спутники старения. Около трети людей старше 85-ти лет страдает от деменции.

Ученые высказали предположение, что нынешняя «эпидемия» деменции - продукт современной жизни. Риск ее развития увеличивают загрязненный промышленными выбросами воздух, неправильное питание и другие «блага» цивилизации.

Эксперты призвали шире исследовать историю деменции в древние и досовременные времена, чтобы понять, когда это заболевание стало приобретать массовость. Это позволит лучше понять, насколько внешняя среда влияет на развитие когнитивных нарушений. 

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