Продукты, которые лучше убрать из рациона после 40 лет

Предлагаем перечень из пяти самых опасных продуктов, которые после 40 лет лучше вычеркнуть из своего рациона навсегда.

Мясо и птица на гриле:

Чем выше температура, при которой готовится мясо или птица, тем выше в белке уровень опасных химических веществ, которые могут вызвать рак поджелудочной железы и рак кишечника. Эти виды рака чаще всего развиваются у людей зрелого возраста, а потому особенно важно вовремя перейти на более здоровую диету.

Десерты с заменителями сахара:

Есть мало сахара - это хорошо, но не заменяйте сладкие продукты десертами и напитками, содержащими искусственные подсластителями. Эти продукты – настоящая инсулиновая бомба, которая может не только навредить вашему обмену веществ, но и повлиять на уровень резистентности к инсулину и в итоге повысить риск развития диабета второго типа.

Миндальное или соевое молоко:

Отказ от молочных продуктов – очень плохая идея для женщин после сорока лет. С возрастом мы теряем кальций, а с наступлением менопаузы этот процесс идет еще быстрее. Вашему организму необходим кальций, чтобы поддерживать кости сильными, а также предупреждать развитие остеопороза. Ни в коем случае не отказывайтесь от молока и молочных продуктов, а также при необходимости принимайте дополнительно витамин D.

Острый соус:

Острые соусы категорически не подходят для женщин, которые проходят через менопаузу. Чаще всего такие соусы богаты натрием, который опасен для здоровья костей, а также может спровоцировать развитие гипертонии. Если вы привыкли к остренькому, добавляйте в пищу перец чили: вещество капсаицин, содержащееся в нем, поможет снизить давление, а еще – разгонит ваш метаболизм.

Макаронные изделия:

Все продукты, где много рафинированных углеводов, лучше убрать из повседневного меню. Выпечка из белой муки, макароны (те, что не из твердых сортов пшеницы), белый рис – все это продукты с высоким гликемическим индексом, которые быстро поднимают уровень сахара в крови и повышают риск развития диабета.