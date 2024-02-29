Какие особенности голубей вызывают отвращение у натуралистов

Плюется косточками:

Косточки яблока, вишни или черешни, голубь может случайно проглотить. Но организм его не может расщеплять фруктовые семена. Желудок тут же отправит семя обратно — голубь срыгнёт и от неожиданности выплюнет его со всей возможной скоростью. Артиллерийский обстрел устраивается довольно часто, и под него могут попасть не только люди, но и другие птицы.

Голуби-хулиганы:

Первое, что делает голубь на посадочной полосе, — вычленяет слабых конкурентов и идёт выдавать им «лещей». Воспитательная мера демонстрирует окружающим силу и авторитет. Если же в числе присутствующих имеется достойный воин, то уже голубю прилетит на орехи. Последний может сорвать злость за произошедшее даже на хулигане-воробушке. Голуби постоянно самоутверждаются. Можно сказать, что это одно первых из правил голубиной жизни.

Очень злопамятны:

Научный мир убедился в том, что голуби не только способны запоминать лица конкретных людей, но и могут вспомнить события, связанные с той или иной физиономией. И если вот этот бородатый мужчина когда-то прогнал голубя с лавки, то сегодня ему с неба прилетит «привет». Голубю даже не нужно подлетать близко, у нашего героя практически «орлиное» зрение, если быть точнее — боковое монокулярное.