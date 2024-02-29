Какие особенности голубей вызывают отвращение у натуралистов

15:25 2024-02-29
Какие особенности голубей вызывают отвращение у натуралистов

Эти птицы настолько привыкли жить рядом с человеком, что последний перестал их считать чем-то удивительным, и очень даже зря!

Плюется косточками:

Косточки яблока, вишни или черешни, голубь может случайно проглотить. Но организм его не может расщеплять фруктовые семена. Желудок тут же отправит семя обратно — голубь срыгнёт и от неожиданности выплюнет его со всей возможной скоростью. Артиллерийский обстрел устраивается довольно часто, и под него могут попасть не только люди, но и другие птицы.

Голуби-хулиганы:

Первое, что делает голубь на посадочной полосе, — вычленяет слабых конкурентов и идёт выдавать им «лещей». Воспитательная мера демонстрирует окружающим силу и авторитет. Если же в числе присутствующих имеется достойный воин, то уже голубю прилетит на орехи. Последний может сорвать злость за произошедшее даже на хулигане-воробушке. Голуби постоянно самоутверждаются. Можно сказать, что это одно первых из правил голубиной жизни.

Очень злопамятны:

Научный мир убедился в том, что голуби не только способны запоминать лица конкретных людей, но и могут вспомнить события, связанные с той или иной физиономией. И если вот этот бородатый мужчина когда-то прогнал голубя с лавки, то сегодня ему с неба прилетит «привет». Голубю даже не нужно подлетать близко, у нашего героя практически «орлиное» зрение, если быть точнее — боковое монокулярное.

Изображение статьи

Пачкают все кругом:

О голубином помёте наслышаны все. Памятники, лавки в скверах, крыши домов, балконы, машины — и это далеко не весь перечень имущества, которое «портят» голуби. Но дело в том, что в этом самом помёте собрано нереальное количество «мелких цивилизаций». Голубю на них плевать, но если человек или растение будут часто контактировать с ними, то недугов не избежать.

Голубиный педикулез:

Все голуби страдают педикулёзом. Наш герой предпочитает жить там, где сначала селятся блохи — подвалы, крыши, вентиляционные системы. Самостоятельно вывести вредителей у голубя не получится. Поэтому он старается подобраться как можно ближе к лохматым животным. Так ему получается скинуть хотя бы часть балласта. А если поблизости нет гавкающих, то голубь пойдёт раздавать подарки сородичам.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
18:06

Марина Смирнова

Толщина песка в пустыне – величина, которая все время меняется

Толщина песка в пустыне – величина, которая все время меняется

Песок в пустыне занимает меньшую долю от всей площади, территории могут быть каменистые, галечные, песчано-галечные и солончаковые.
Марина Смирнова
18:02

Марина Смирнова

По какой причине огурцы в теплице желтеют и отваливаются

По какой причине огурцы в теплице желтеют и отваливаются

Если во время увидеть пожелтение, огурцы можно спасти, экстренно приняв нужные меры, советует эксперт.
Марина Смирнова
17:56

Марина Смирнова

Как удобрять гортензию для пышного цветения

Как удобрять гортензию для пышного цветения

Декоративное растение прижилось в средней полосе и даже Сибири и стало очень популярным среди цветоводов.
Марина Смирнова
17:45

Марина Смирнова

Приехавший в США постсоветский человек от некоторых вещей испытает культурный шок

Приехавший в США постсоветский человек от некоторых вещей испытает культурный шок

Даже те русские, которые долго жили в США, не перестают удивляться многим устоявшимся американским привычкам.
Марина Смирнова
17:15

Марина Смирнова

Полезные и вредные свойства тунца

Полезные и вредные свойства тунца

Тунец - это рыба семейства скумбриевых, хищник, питающийся мелкими креветками, осьминогами, глубоководным планктоном.
Марина Смирнова
16:55

Марина Смирнова

Что случится с организмом при отказе от сигарет

Что случится с организмом при отказе от сигарет

Заядлому курильщику сложно решиться на кардинальный шаг — полностью завязать с вредной привычкой.
Марина Смирнова
16:42

Марина Смирнова

Как продавцы обманывали покупателей в царской России

Как продавцы обманывали покупателей в царской России

В дореволюционной России подделки были очень изощренные, в продукты добавляли такие неожиданные компоненты, как дорожная пыль, мышьяк, известка, глина или ртуть.