Какие особенности голубей вызывают отвращение у натуралистов

Плюется косточками:
Косточки яблока, вишни или черешни, голубь может случайно проглотить. Но организм его не может расщеплять фруктовые семена. Желудок тут же отправит семя обратно — голубь срыгнёт и от неожиданности выплюнет его со всей возможной скоростью. Артиллерийский обстрел устраивается довольно часто, и под него могут попасть не только люди, но и другие птицы.
Голуби-хулиганы:
Первое, что делает голубь на посадочной полосе, — вычленяет слабых конкурентов и идёт выдавать им «лещей». Воспитательная мера демонстрирует окружающим силу и авторитет. Если же в числе присутствующих имеется достойный воин, то уже голубю прилетит на орехи. Последний может сорвать злость за произошедшее даже на хулигане-воробушке. Голуби постоянно самоутверждаются. Можно сказать, что это одно первых из правил голубиной жизни.
Очень злопамятны:
Научный мир убедился в том, что голуби не только способны запоминать лица конкретных людей, но и могут вспомнить события, связанные с той или иной физиономией. И если вот этот бородатый мужчина когда-то прогнал голубя с лавки, то сегодня ему с неба прилетит «привет». Голубю даже не нужно подлетать близко, у нашего героя практически «орлиное» зрение, если быть точнее — боковое монокулярное.
Пачкают все кругом:
О голубином помёте наслышаны все. Памятники, лавки в скверах, крыши домов, балконы, машины — и это далеко не весь перечень имущества, которое «портят» голуби. Но дело в том, что в этом самом помёте собрано нереальное количество «мелких цивилизаций». Голубю на них плевать, но если человек или растение будут часто контактировать с ними, то недугов не избежать.
Голубиный педикулез:
Все голуби страдают педикулёзом. Наш герой предпочитает жить там, где сначала селятся блохи — подвалы, крыши, вентиляционные системы. Самостоятельно вывести вредителей у голубя не получится. Поэтому он старается подобраться как можно ближе к лохматым животным. Так ему получается скинуть хотя бы часть балласта. А если поблизости нет гавкающих, то голубь пойдёт раздавать подарки сородичам.
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