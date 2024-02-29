Где на самом деле кофеина больше - в чае или в кофе

15:45 2024-02-29
Где на самом деле кофеина больше - в чае или в кофе

Утро многих людей начинается с чашечки ароматного кофе, напиток этот очень вкусный и к тому же отлично бодрит.

Что такое кофеин:

Алкалоид, обладающий психостимулирующим действием. Его влияние на деятельность человека зависит от типа нервной системы и той дозы кофеина, которую вы употребляете . В малых дозах кофеин вызывает стимулирующий эффект, а в больших - угнетающий.

Что насчет кофе:

Как подсказывает нам интуиция, в кофе должно быть много кофеина. Содержание этого алкалоида в кофейных зернах определяется климатическими условиями, в которых растут деревья, и их видом: арабика, робуста, либерика и эксцеельса. Содержание кофеина в кофейных зернах колеблется от 0,65 до 2,7%. А вот способ обжарки незначительно влияет на его концентрацию. Обжарка зато дает знакомый нам вкус и аромат кофе, в этот момент в зернах происходит множество химических реакций.

Чай и кофеин:

Зеленый и черный чай получают из одного и того же чайного куста (листья чайного куста содержат 1,5-3,5% кофеина) , но только различными способами. Зеленый чай подвергают меньшей обработке, и он является рекордсменом в содержании кофеина! Более 71 мг на чайный пакетик.
На самом деле кофеина больше в чае, чем в кофе. 

Однако в чайных листьях кофеин находится в связанном состоянии с другими химическими элементами (в то время, когда в кофейных зернах кофеин, по большей части находится в свободном состоянии). Его действие будет медленнее и менее выраженным, чем у кофе.

Для достижения стимулирующего эффекта кофеину требуется больше времени, так как усваивается он дольше.

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