Что такое генетическая нищета: объясняет психолог

15:54 2024-02-29
Что такое генетическая нищета: объясняет психолог

В СССР было сложно достать красивый сервиз, их подолгу хранили в сервантах в ожидании праздника или почетного гостя, только этого не случалось.

Еще Чехов писал, что ободранные стены и грязь – негативно влияют на успеваемость студентов. Грязь никогда будет стимулировать человека добиваться успеха. Конечно, есть люди, которые смогли выйти за рамки обстоятельств и добиться своей целей вопреки, но их единицы.

В остальных случаях у людей срабатывает программа генетической нищеты, когда бедность передается из поколение в поколение, а стремления к изменению своей жизни не возникает.

Психолог и бизнес-тренер Наталья Грейс в одной из своих книг рассмотрела истоки наследственной нищеты. Среди главных причин она выделяет особенности менталитета.

Это совокупность установок, с которыми человек рождается и входит в самостоятельную жизнь. Например, когда мы годами не делаем ремонт и живем в советской квартире, не замечая старых и блеклых обоев.

Вторая причина — это мещанство, когда человек живет ожиданием будущего, и лучшие вещи не использует, а хранит. У таких людей завтрашний день никогда не наступает, а текущая жизнь кажется неинтересной.

Далее идет комплекс Золушки, когда человек проживает свою жизнь в мечтах. Обычно люди с синдромом совсем не прикладывают усилий, чтобы изменить свою жизнь. Они надеются, что кто-то придет и спасет их.

По мнению коуча, бедность — это состояние ума и мыслей. И пока человек не разрушит деструктивные установки, он будет продолжать жить в нищете. 

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