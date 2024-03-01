При заваривании чая всегда появляется пленка: что это такое

10:59 2024-03-01
При заваривании чая всегда появляется пленка: что это такое

Считалось, что пленка на поверхности заваренного чая возникает из-за воскового покрытия чайных листьев, физики из Цюриха нашли новое объяснение.

Оказалось, что на формирование пленки влияет жесткость воды.

Исследователи рекомендуют заваривать чай водой с повышенным уровнем жесткости, которая способствует образованию налета на поверхности. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале EurekAlert!

Формирование пленки улучшает вкус чая и делает его менее горьким или кислым, считают ученые. «В разных странах мира питьевую воду добывают из скважин, расположенных рядом с отложениями известняка. Это соседство придает ей горький привкус.

Поэтому такую воду обычно смягчают. Мы обнаружили, что эта процедура вредит вкусу чая — если заварить его в максимально мягкой воде, напиток будет горьким из-за отсутствия пленки», — объяснили исследователи.

Польза и вред напитка:

Российские врачи рассказали о пользе и вреде чая и назвали категории людей, которым следует употреблять этот напиток с осторожностью.

По словам врача-эндокринолога и диетолога «СМ-Клиники» Оксаны Михалевой, чай содержит тысячи биологических соединений: витамины (A, C, K, β-каротин), аминокислоты, органические кислоты, липиды, белки, углеводы и кофеин. Кроме того, в состав напитка входят микронутриенты фтор, бор, кобальт, медь, марганец, молибден и цинк.

Благодаря этому чай обладает разнообразными полезными свойствами. Он может оказывать антиоксидантное и противомикробное действие и снижать холестерин в крови.

В то же время, добавляет врач, некоторые компоненты чая (например, катехины и кофеин) могут быть вредны для здоровья при употреблении в большом количестве.

В частности, любителям крепко заваренного чая могут грозить желудочно-кишечные расстройства (от тошноты до запоров) и даже повреждение печени. Кроме того, напиток может оказывать негативное воздействие на нервную систему и вызывать нарушение сна.

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