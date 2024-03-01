Цыгане едят ежей и пьют коньяк, а вот вино не приветствуют

15:32 2024-03-01
Цыгане едят ежей и пьют коньяк, а вот вино не приветствуют

Согласно поверью представителей этого народа, чем больше золота на невесте и дороже стол, тем лучшей будет жизнь молодых.

Цыгане - народ загадочный. Как известно, он подарил миру много звезд - Чарли Чаплина, Элвиса Пресли, Эрика Кантона, Хоакина Кортеса , Ронни Вуда, Тайсона Фьюри, Петра Деметера , Лялю Черную и так далее.

Как уточняет автор канала Красное и Черное на платформе Дзен, у этой народности есть свой флаг и гимн, однако нет своего государства. Но цыгане при этом в мировом масштабе - не один народ, а несколько народностей со своими языком, порядками, традициями и обычаями.

Нынче цыгане ведут в основном оседлый образ жизни, но все равно это довольно закрытый народ, который практически не интегрируется в современное общество. Это позволяет им сохранять самобытность.

"Правда, не все традиции приветствуют правозащитники. Особенно их волнуют ранние браки, когда молодым всего 12-15 лет. Интересно, что девочку сосватать могут даже в грудном возрасте, после чего ее забирает семья жениха, где та растет до возраста, когда можно сыграть свадьбу с суженым", - отмечает автор.

Традиционное блюдо цыган - тушеные или жареные ежи. На их стол также попадают зайцы, медведи, кабаны, олени - то есть, любая дичь, которую можно добыть охотой.

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Сегодня рацион этого народа не особенно отличается от того, что едят другие. Цыгане, к примеру, любят свинину, говядину, баранину, фрукты-овощи той местности, в которой живут. Каши и молоко тоже в списке любимых продуктов, потому их часто можно встретить на столе.

Из повседневных напитков они предпочитают чай и кофе. А к алкоголю отношение свое. Например, они практически совсем не пьют вино, но любят пиво, водку и коньяк. 

А если устраивается большое торжество или свадьба, столы просто ломятся от дорогого шампанского, так как у цыган есть поверье: чем богаче наряжена невест и чем дороже стол, тем лучше будет жизнь молодых.

Марина Смирнова
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