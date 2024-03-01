Цыгане едят ежей и пьют коньяк, а вот вино не приветствуют

Цыгане - народ загадочный. Как известно, он подарил миру много звезд - Чарли Чаплина, Элвиса Пресли, Эрика Кантона, Хоакина Кортеса , Ронни Вуда, Тайсона Фьюри, Петра Деметера , Лялю Черную и так далее.

Как уточняет автор канала Красное и Черное на платформе Дзен, у этой народности есть свой флаг и гимн, однако нет своего государства. Но цыгане при этом в мировом масштабе - не один народ, а несколько народностей со своими языком, порядками, традициями и обычаями.

Нынче цыгане ведут в основном оседлый образ жизни, но все равно это довольно закрытый народ, который практически не интегрируется в современное общество. Это позволяет им сохранять самобытность.

"Правда, не все традиции приветствуют правозащитники. Особенно их волнуют ранние браки, когда молодым всего 12-15 лет. Интересно, что девочку сосватать могут даже в грудном возрасте, после чего ее забирает семья жениха, где та растет до возраста, когда можно сыграть свадьбу с суженым", - отмечает автор.

Традиционное блюдо цыган - тушеные или жареные ежи. На их стол также попадают зайцы, медведи, кабаны, олени - то есть, любая дичь, которую можно добыть охотой.