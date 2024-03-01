Как сейчас живёт родная и самая эпатажная внучка Сталина Крис Эванс

Крис (русское имя Ольга) - самый, что ни нас есть прямой потомок Сталина. Родилась в результате короткого 4-го брака сбежавшей в США дочери Сталина Светланы Аллилуевой и ее супруга, архитектора Уильяма Питерса.

Ольга Питерс (ее настоящие ФИО) родилась в 1971-м году. Она получила великолепное образование - училась в Кембридже. Некоторое время жила в Англии, и даже успела провести два года в СССР 1980-х.

Ныне постоянно обосновалась в Америке, где владеет фирмой по торговле антикварными ценностями. Живет и работает в городе Портленд, штата Орегон.

В 16 лет Ольга Питерс вышла замуж за друга по фамилии Эванс. С которым быстро развелась. Но чью фамилию сохранила по сей день. Тогда же при женитьбе наша героиня сменила и русское имя, которое считала дурацким. Стала Крис Эванс...

Крис исповедует буддизм и следует правилам восточной философии. Она прославилась своей эпатажностью и любовью к экспериментам со внешностью. Вызывающие татуировки по всему телу, необычная одежда и неописуемые прически... Скандальные фото внучка Сталина публикует в соцсетях.

Своего великого деда Крис сильно не любит. Причем, по собственному признанию, даже не столько за учиненные им репрессии, а по личным мотивам. Считает, что Иосиф Виссарионович сломал жизнь ее бабушке Надежде Аллилуевой и матери Светлане.

Например, отправил в лагеря юного возлюбленного 16-летней дочери... Затем заставил развестись с мужем Григорием Морозовым и выйти замуж за сына Жданова Юрия...

А сама Светлана была вынуждена в конце 1960-х бежать в США, жить там под вымышленными именами (в т. ч Лана Питерс), постоянно тайно перемещаясь с места на место.

Крис в своих интервью всегда непрестанно повторяет, что она тоже жертва своего деда, сломавшего жизнь и ей... И ее нынешняя эпатажность - как раз вызов всей той строгости, что некогда нес в массы Сталин.