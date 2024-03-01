Как сейчас живёт родная и самая эпатажная внучка Сталина Крис Эванс

17:15 2024-03-01
Как сейчас живёт родная и самая эпатажная внучка Сталина Крис Эванс

Американка Эванс любит мексиканскую еду, наркотики и свою собаку, не любит русских, корреспондентов и путешествия.

Крис (русское имя Ольга) - самый, что ни нас есть прямой потомок Сталина. Родилась в результате короткого 4-го брака сбежавшей в США дочери Сталина Светланы Аллилуевой и ее супруга, архитектора Уильяма Питерса.

Ольга Питерс (ее настоящие ФИО) родилась в 1971-м году. Она получила великолепное образование - училась в Кембридже. Некоторое время жила в Англии, и даже успела провести два года в СССР 1980-х.

Ныне постоянно обосновалась в Америке, где владеет фирмой по торговле антикварными ценностями. Живет и работает в городе Портленд, штата Орегон.

В 16 лет Ольга Питерс вышла замуж за друга по фамилии Эванс. С которым быстро развелась. Но чью фамилию сохранила по сей день. Тогда же при женитьбе наша героиня сменила и русское имя, которое считала дурацким. Стала Крис Эванс...

Крис исповедует буддизм и следует правилам восточной философии. Она прославилась своей эпатажностью и любовью к экспериментам со внешностью. Вызывающие татуировки по всему телу, необычная одежда и неописуемые прически... Скандальные фото внучка Сталина публикует в соцсетях.

Своего великого деда Крис сильно не любит. Причем, по собственному признанию, даже не столько за учиненные им репрессии, а по личным мотивам. Считает, что Иосиф Виссарионович сломал жизнь ее бабушке Надежде Аллилуевой и матери Светлане.

Например, отправил в лагеря юного возлюбленного 16-летней дочери... Затем заставил развестись с мужем Григорием Морозовым и выйти замуж за сына Жданова Юрия...

А сама Светлана была вынуждена в конце 1960-х бежать в США, жить там под вымышленными именами (в т. ч Лана Питерс), постоянно тайно перемещаясь с места на место.

Крис в своих интервью всегда непрестанно повторяет, что она тоже жертва своего деда, сломавшего жизнь и ей... И ее нынешняя эпатажность - как раз вызов всей той строгости, что некогда нес в массы Сталин.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
17:55

Марина Смирнова

Кока-кола - лучший помощник дачника: пригодится в борьбе со слизнями, улитками и колорадскими жуками

Кока-кола - лучший помощник дачника: пригодится в борьбе со слизнями, улитками и колорадскими жуками

Слизни, улитки, прочие вредители способны нанести колоссальный вред нашему участку, поглощая все на своем пути.
Марина Смирнова
17:50

Марина Смирнова

Как двухэтажные автобусы в СССР потерпели фиаско: история даблдекеров

Как двухэтажные автобусы в СССР потерпели фиаско: история даблдекеров

Красные двухэтажные автобусы обычно ассоциируются с Лондоном, в Советском союзе хотели позаимствовать эту идею, но она потерпела фиаско.
Марина Смирнова
17:36

Марина Смирнова

Плохой запах изо рта: отчего это происходит

Плохой запах изо рта: отчего это происходит

Неприятный запах изо рта медики называют "галитоз", заболеванием он не является, но часто говорит о патологиях полости рта или внутренних органов.
Марина Смирнова
17:26

Марина Смирнова

Зимой людей чаще тянет на вредную пищу: с чем это связано

Зимой людей чаще тянет на вредную пищу: с чем это связано

С наступлением холодов повышается аппетит, организму требуется больше тепла и больше энергии, все это ему может дать жирная пища.
Марина Смирнова
17:05

Марина Смирнова

Орден иллюминатов: есть ли они сейчас среди нас

Орден иллюминатов: есть ли они сейчас среди нас

Наиболее популярна такая версия: иллюминаты — это тайное общество, основанное во второй половине XVIII века Адамом Вейсхауптом.
Марина Смирнова
16:55

Марина Смирнова

Особенности подкормки туи на даче лимонной кислотой

Особенности подкормки туи на даче лимонной кислотой

Туи - чуть ли не самые популярные декоративные растения на загородных участках, их высаживают в живые изгороди, возле домов, в центре клумб.