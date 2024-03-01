Плохой запах изо рта: отчего это происходит

Не очень приятный аромат изо рта не всегда связан с какими-либо нарушениями, иногда это вариант нормы, так называемый физиологический галитоз.

Он связан с недостаточным выделением слюны в ночное время и проходит после утренней чистки зубов. Дело в том, что бактерии, обитающие на поверхности зубов и слизистой рта, ночью перерабатывают остатки непереваренной пищи, выделяя вещества с неприятным запахом. Снизить выраженность утреннего амбре может тщательная чистка зубов перед сном.

Патологический галитоз:

Ротовой — вызван воспалительными процессами в полости рта, глубоким кариесом, пародонтитом, плохой гигиеной, иногда сопровождает использование протезов.

Внеротовой — его причиной являются болезни внутренних органов: желудка, печени, легких, почек, а также сахарный диабет, болезни ЛОР-органов, обменные нарушения.

При сахарном диабете с выдыхаемым воздухом выделяется ацетон, при болезнях печени из-за накопления токсических веществ появляется гнилостный запах, а при почечной недостаточности — «аромат» аммиака.

Болезни легких (бронхоэктазы, абсцессы, туберкулез) можно выявить по неприятному запаху гноя.

Еще галитоз вызывает ксеростомия, или так называемый «синдром сухого рта». В этом случае снижена секреция слюны, нарушаются естественные процессы очищения ротовой полости, что приводит к размножению бактерий.

Такое состояние сопровождает многие заболевания — от диабета до ВИЧ-инфекции, кроме этого, оно может стать побочным эффектом некоторых лекарств, следствием ротового типа дыхания (например, при хроническом насморке) или проявлением хронического стресса.

Характер питания тоже влияет на запах изо рта: большое содержание в пище белков, употребление кофе, алкоголя, некоторых специй может сказаться на запахе выдыхаемого воздуха.

Белковая пища — это источник аминокислот, которые являются субстратом для роста микроорганизмов, также выделяющих серосодержащие соединения.

Причиной галитоза часто становятся голодание, жесткие диеты, вызывающие метаболический ацидоз (характеризуется нарушением кислотно-щелочного баланса в организме в сторону увеличения кислотности) и выделение с дыханием ацетона, имеющего резкий специфический запах.

Некоторые лекарства, в частности антигистаминные средства и антидепрессанты также становятся причиной озодентии.