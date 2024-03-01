Как двухэтажные автобусы в СССР потерпели фиаско: история даблдекеров

Мнение пассажиров:

Когда транспорт появился на улицах городов, люди приняли идею на ура. Они с восхищением смотрели на чудо-технику. Некоторые специально стояли на остановках и ждали, чтобы прокатиться на новом троллейбусе.

Туристы отмечали, что с верхнего этажа авто можно лучше рассмотреть достопримечательности столицы. Но вскоре пассажиры изменили своё мнение.

Хотя люди в СССР не были избалованными, но даже они отмечали существенные недостатки нового вида транспорта. В салоне были очень низкие потолки. Если человеку ростом 175 см не хватало сидячего места, то ему приходилось ехать в скрюченном положении.

Винтовая лестница была также неудобной. Граждане должны были заранее спуститься вниз, чтобы успеть выйти на своей остановке. Иначе в спешке можно было с неё навернуться.

К началу 60-х в столице снова появились двухэтажные автобусы, но только производства Германии. Они оказались на порядок лучше, чем ярославские, но всё-таки не выполняли желаемых функций.

К 1964 году техника стала выходить из строя. В министерстве решили не тратить деньги на закупку дорогостоящих деталей, а решили вовсе отказаться от автобусов. Сначала их все перегнали на стоянку, а затем пустили на металлолом.