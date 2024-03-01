Как двухэтажные автобусы в СССР потерпели фиаско: история даблдекеров

17:50 2024-03-01
Как двухэтажные автобусы в СССР потерпели фиаско: история даблдекеров

Красные двухэтажные автобусы обычно ассоциируются с Лондоном, в Советском союзе хотели позаимствовать эту идею, но она потерпела фиаско.

Как в СССР появилась двухярусная автотехника:

Советский Союз заключил контракт с Британской компанией Electric Cоmpany на поставку высокого троллейбуса АЕС 664Т. Чудо-техника прибыла в Страну Советов в 1937 году. Спустя год Ярославский автомобильный завод наладил выпуск идентичной модели под своим логотипом. Копию назвали ЯТБ-3.

Около десяти двухэтажных троллейбусов сошло с конвейера завода. Длина даблдеккера составляла почти десять метров. Он вмещал сотню пассажиров. Ярославская копия была на две тонны тяжелее британского оригинала.

Это, конечно, плохо сказалось на плавности торможения, скорости движения. Ожидалось, что вместительный городской транспорт эффективно решит проблему пассажирских перевозок. На деле все оказалось иначе.

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Мнение пассажиров:

Когда транспорт появился на улицах городов, люди приняли идею на ура. Они с восхищением смотрели на чудо-технику. Некоторые специально стояли на остановках и ждали, чтобы прокатиться на новом троллейбусе.

Туристы отмечали, что с верхнего этажа авто можно лучше рассмотреть достопримечательности столицы. Но вскоре пассажиры изменили своё мнение.

Хотя люди в СССР не были избалованными, но даже они отмечали существенные недостатки нового вида транспорта. В салоне были очень низкие потолки. Если человеку ростом 175 см не хватало сидячего места, то ему приходилось ехать в скрюченном положении.

Винтовая лестница была также неудобной. Граждане должны были заранее спуститься вниз, чтобы успеть выйти на своей остановке. Иначе в спешке можно было с неё навернуться.

К началу 60-х в столице снова появились двухэтажные автобусы, но только производства Германии. Они оказались на порядок лучше, чем ярославские, но всё-таки не выполняли желаемых функций. 

К 1964 году техника стала выходить из строя. В министерстве решили не тратить деньги на закупку дорогостоящих деталей, а решили вовсе отказаться от автобусов. Сначала их все перегнали на стоянку, а затем пустили на металлолом.

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