Кока-кола - лучший помощник дачника: пригодится в борьбе со слизнями, улитками и колорадскими жуками

Если все принимаемые меры не дают результата, попробуйте сладкий газированный напиток. Для угощения "гостей" нам понадобиться небольшие ёмкости, в которые следует разлить напиток.

Наполненные ёмкости располагаем вблизи мест, где скапливаются вредители. Аромат напитка быстро привлечет к себе всех улиток и слизней, а ортофосфорная кислота, входящая в состав напитка, погубит их.

Попав в ёмкости, насекомые будут уже не в состоянии выбраться из них и погибнут. Вам останется только заменить старые ловушки с погибшими насекомыми на новые. На это угощение, так же могут прийти и многие другие садовые вредители.

В последнее время бороться с колорадским жуком становиться все сложнее, он уже практически не боится химических препаратов. Хорошей заменой этих препаратов станет опять же напиток кока-кола. Большое преимущество напитка - возможность применения на стадии созревания урожая.

Химических препаратов в этот период не допустимо. Для борьбы с колорадским жуком нам понадобится двухлитровая бутылка кока-колы. Напиток разбавляем с двумя, пятью или семью литрами воды. Раствором проводим опрыскивание картофельной ботвы, но избегайте попадания раствора на соцветия.