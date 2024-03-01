Кока-кола - лучший помощник дачника: пригодится в борьбе со слизнями, улитками и колорадскими жуками

17:55 2024-03-01
Кока-кола - лучший помощник дачника: пригодится в борьбе со слизнями, улитками и колорадскими жуками

Слизни, улитки, прочие вредители способны нанести колоссальный вред нашему участку, поглощая все на своем пути.

Если все принимаемые меры не дают результата, попробуйте сладкий газированный напиток. Для угощения "гостей" нам понадобиться небольшие ёмкости, в которые следует разлить напиток.

Наполненные ёмкости располагаем вблизи мест, где скапливаются вредители. Аромат напитка быстро привлечет к себе всех улиток и слизней, а ортофосфорная кислота, входящая в состав напитка, погубит их. 

Попав в ёмкости, насекомые будут уже не в состоянии выбраться из них и погибнут. Вам останется только заменить старые ловушки с погибшими насекомыми на новые. На это угощение, так же могут прийти и многие другие садовые вредители.

В последнее время бороться с колорадским жуком становиться все сложнее, он уже практически не боится химических препаратов. Хорошей заменой этих препаратов станет опять же напиток кока-кола. Большое преимущество напитка - возможность применения на стадии созревания урожая.

Химических препаратов в этот период не допустимо. Для борьбы с колорадским жуком нам понадобится двухлитровая бутылка кока-колы. Напиток разбавляем с двумя, пятью или семью литрами воды. Раствором проводим опрыскивание картофельной ботвы, но избегайте попадания раствора на соцветия.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
17:50

Марина Смирнова

Как двухэтажные автобусы в СССР потерпели фиаско: история даблдекеров

Как двухэтажные автобусы в СССР потерпели фиаско: история даблдекеров

Красные двухэтажные автобусы обычно ассоциируются с Лондоном, в Советском союзе хотели позаимствовать эту идею, но она потерпела фиаско.
Марина Смирнова
17:36

Марина Смирнова

Плохой запах изо рта: отчего это происходит

Плохой запах изо рта: отчего это происходит

Неприятный запах изо рта медики называют "галитоз", заболеванием он не является, но часто говорит о патологиях полости рта или внутренних органов.
Марина Смирнова
17:26

Марина Смирнова

Зимой людей чаще тянет на вредную пищу: с чем это связано

Зимой людей чаще тянет на вредную пищу: с чем это связано

С наступлением холодов повышается аппетит, организму требуется больше тепла и больше энергии, все это ему может дать жирная пища.
Марина Смирнова
17:15

Марина Смирнова

Как сейчас живёт родная и самая эпатажная внучка Сталина Крис Эванс

Как сейчас живёт родная и самая эпатажная внучка Сталина Крис Эванс

Американка Эванс любит мексиканскую еду, наркотики и свою собаку, не любит русских, корреспондентов и путешествия.
Марина Смирнова
17:05

Марина Смирнова

Орден иллюминатов: есть ли они сейчас среди нас

Орден иллюминатов: есть ли они сейчас среди нас

Наиболее популярна такая версия: иллюминаты — это тайное общество, основанное во второй половине XVIII века Адамом Вейсхауптом.
Марина Смирнова
16:55

Марина Смирнова

Особенности подкормки туи на даче лимонной кислотой

Особенности подкормки туи на даче лимонной кислотой

Туи - чуть ли не самые популярные декоративные растения на загородных участках, их высаживают в живые изгороди, возле домов, в центре клумб.