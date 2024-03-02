Оказывается, водку можно делать из воздуха

09:14 2024-03-02
Оказывается, водку можно делать из воздуха

Частная компания придумала необычную технологию производства чистейшей водки из воды и воздуха, при этом продукт спасает планету от глобального потепления.

Если вы узнаете, что настоящую водку можно произвести из воздуха и воды, то наверняка посчитаете это глупой шуткой. Однако именно этим и занимаются специалисты из компании Air Co. Они не добавляеют ни зерна, ни дрожжей.

Секрет кроется в том, что с помощью электричества Air Co. превращает углерод из воздуха в чистейший этанол. Атомы углерода, кислорода и водорода затем повторно соединяются в результате каталитической реакции, и вуаля! У вас в руках «экологически чистый» этанол.

«Процесс использует те же принципы, что и фотосинтез в растениях, но делает это более эффективно», — поясняет Стаффорд Шихан, соучредитель и технический директор Air Co.

Конверсионный реактор Air Co. производит примерно 10% раствор этанола в воде, без каких-либо твердых веществ или других компонентов, которые обычно образуются в процессе брожения.

«После конверсии, мы перегоняем 10% раствор этанола до 96,5%, а затем с помощью дополнительных запатентованных процессов очищаем и разбавляем его до классической 40% водки », рассказывает Шихан.

Производству не нужны гигантские, обрабатываемые, орошаемые площади посевных, не нужна ферментация и сложная перегонка для удаления примесей. И весь этот процесс углерод-отрицателен, то есть забирает углерод из внешней среды, очищая воздух.

Кстати, сам Шихан преподает в Йельском университете и сам разработал несколько коммерческих технологий на основе собственных прикладных исследований в области химии, физики и информатики.

«У нас есть одна машина, которая может уместиться в обычной спальне. Она выполняет ту же роль, что и традиционная система перегонки, только быстрее и эффективнее, без воздействия на окружающую среду и работает к тому же на солнечной, чистой энергии», — говорит он.

Вот так. Сначала у нас появилась водка, которая не оставляет похмелья, а теперь есть еще и водка, которая спасает планету от глобального потепления. Что же будет дальше?

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