Как спасти от вымерзания лук, посаженный перед зимой

14:20 2024-03-02
Как спасти от вымерзания лук, посаженный перед зимой

Многие огородники сажают лук на головку в осень, при этом есть риск вымерзания части посадок во время зимних холодов, особенно, если мало снега.

Чтобы избежать вымерзания, необходимо утеплить грядки с луком. Для этого пригодится опавшая листва с деревьев, скошенная трава с газона.

Рассыпаем поверх грядки листья, траву. Можно использовать срезанные на осень многолетние цветы.

Раскладываем так, чтобы посадки были плотно накрыты таким «одеялом».

Самый лучший утеплитель – это еловый лапник. Создастся воздушная подушка, которая будет удерживать тепло и предохранять от вымерзания.

Он помимо прекрасных утеплительных свойств обладает еще питательным эффектом удобрения.

Микроэлементы, содержащиеся в иголочках, удобрят землю хоть и меньше, чем коровяк или куриный помет, но всё же это прекрасная органика, да еще с защитными свойствами фитонцидов. Раскладываем ветви по всей площади посадки.

Весной, когда снег сойдет, вы уберете ветки, листья. Их можно будет сжечь, а потом еще удобрить золой растения.

Так укрывать можно и чеснок с морковью, посаженные под зиму.

Технология защиты растений одна и та же. Зато эффект и урожай будет намного выше, по сравнению с обычными посадками.

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