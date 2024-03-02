Как спасти от вымерзания лук, посаженный перед зимой

Чтобы избежать вымерзания, необходимо утеплить грядки с луком. Для этого пригодится опавшая листва с деревьев, скошенная трава с газона.
Рассыпаем поверх грядки листья, траву. Можно использовать срезанные на осень многолетние цветы.
Раскладываем так, чтобы посадки были плотно накрыты таким «одеялом».
Самый лучший утеплитель – это еловый лапник. Создастся воздушная подушка, которая будет удерживать тепло и предохранять от вымерзания.
Он помимо прекрасных утеплительных свойств обладает еще питательным эффектом удобрения.
Микроэлементы, содержащиеся в иголочках, удобрят землю хоть и меньше, чем коровяк или куриный помет, но всё же это прекрасная органика, да еще с защитными свойствами фитонцидов. Раскладываем ветви по всей площади посадки.
Весной, когда снег сойдет, вы уберете ветки, листья. Их можно будет сжечь, а потом еще удобрить золой растения.
Так укрывать можно и чеснок с морковью, посаженные под зиму.
Технология защиты растений одна и та же. Зато эффект и урожай будет намного выше, по сравнению с обычными посадками.
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