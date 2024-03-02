Каким образом алкоголь влияет на клетки мозга

14:40 2024-03-02
Каким образом алкоголь влияет на клетки мозга

Неумеренное употребление алкоголя приносит вред организму, но далеко не все, что приписывается «зеленому змию», — правда.

Спиртное убивает клетки мозга – этот популярный и давнишний тезис антиалкогольной пропаганды у всех на слуху.

В способности этанола убить живую клетку никто не сомневается — не случайно спирт относится к дезинфицирующим веществам.

Но все-таки мы не опускаем мозг в ведро с водкой, а той концентрации алкоголя, которая может быть в крови при условии, что человек выпил, и все еще жив, разумеется, для убийства клеток будет недостаточной.

Популярный миф опровергли еще в 1993 году две ученые дамы — Грете Бадсберг Йенсен и Бенте Паккенберг — из нейрофизиологической лаборатории университета города Орхус (Дания).

Для своих исследований они препарировали мозги 11 покойников, бывших при жизни алкоголиками, и других 11 мертвых граждан, которые на этом свете предпочитали трезвость.

Подсчитывая количество клеток в одинаковых участках неокортекса головного мозга у пьяниц и трезвенников, исследователи не обнаружили никакой существенной разницы в количестве нейронов.

Зато было отмечено снижение плотности белого вещества в старой коре (архикортексе) мозга. Старая кора включает в себя, как известно, гиппокамп — структуру мозга, отвечающую за память.

В самом белом веществе нет нейронов, есть лишь их отростки, а также глиальные клетки. Снижение плотности белого вещества указывает на то, что алкоголь не убивает нейроны, но вредит их отросткам, и, таким образом, разрушает связи между нейронами и разными участками мозга.

В частности, этим можно объяснить проблемы с памятью, которые испытывают пьющие люди. Однако, по мнению датских ученых, разрушение связей (в отличие от гибели нейрона) не носит необратимого характера.

Достаточно человеку прекратить злоупотреблять спиртным, и плотность белого вещества восстановится.

Однако если алкоголь, даже в больших количествах, не может стать непосредственной причиной гибели нейронов, он способен вызвать заболевания, которые все же разрушают мозг.

Речь идет, например, о синдроме Вернике-Корсакова — он развивается у алкоголиков на почве дефицита витамина B1.

В первую очередь страдают митохондрии нейронов, а затем гибнут и сами клетки. Иными словами, хоть в целом миф об убийстве алкоголем мозга не соответствует действительности, некая правда за ним стоит.

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