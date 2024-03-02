Сотни собак стали жертвами сбившихся в банды обезьян в Индии

Неприятная история:

Причиной нетипичного поведения обезьян в Индии стало нападение стаи бродячих собак на семью приматов с потомством. Обезьяны в ответ начали преследовать собак, в том числе, домашних.

В течение месяца от действий обезьян пострадало 250 собак. Макаки разбушевались не на шутку и не желают останавливаться.

Что делать людям:

Большинство жителей деревень и городов, где обезьяны конфликтуют с собаками, крайне озадачены сложившейся ситуацией. Они с досадой обнаружили, что на это разгневанное общество человекоподобных, нет никакой управы.

Жители деревни обратились в лесное управление с просьбой решить вопрос некорректного поведения макак. Однако положительных результатов попытки утихомирить их не дали – выехавшие на место специалисты, не смогли поймать ни одной хвостатой беспредельщицы.

В ответ на такие действия людей макаки начали докучать и им. Тот, кто пытался спасти от разбойниц своих питомцев самостоятельно, едва ли сам не попадал в беду. Наверняка, весь этот макакий беспредел смогла бы остановить альфа-самка Якей.

В одном из последних инцидентов вблизи города Маджалгаона в штате Махараштры нападению подверглись дети. Например, одного восьмилетнего мальчика пришлось защищать от пристающих к нему приматов сразу нескольким мужчинам.

Оставшиеся невредимыми собаки, кажется, понимают, что происходит, и становятся на защиту людей.

По последней информации, особо буйные приматы, не дающие спокойно жить сразу нескольким населенным пунктам Индии, были выловлены при помощи специальных служб и выпущены в лес, в дикую природу, подальше от раздражающих их людей и собак.