Самый богатый человек Индии пригласил Рианну и 1200 гостей на предсвадебный прием в честь своего сына

Пока миллиардер-промышленник Мукеш Амбани готовится к свадьбе своего сына этим летом, он ожидает, что миллиардеры со всего мира, главы государств, а также члены королевской семьи Голливуда и Болливуда посетят трехдневную вечеринку в родном городе семьи, которая начнется в пятницу.

В список гостей из почти 1200 человек входят Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Сандер Пичаи и Иванка Трамп; индийские миллиардеры Гаутам Адани и Кумар Мангалам Бирла; легендарный игрок в крикет Сачин Тендулкар; знаменитости Болливуда, такие как Дипика Падуконе, Шахрукх Кхан и Рани Мукерджи.

Их будут развлекать суперзвезда поп-музыки Рианна, фокусник Дэвид Блейн и известные певцы Болливуда.

Вечеринка проходит в Джамнагаре, городе с населением около 600 000 человек в почти пустынной части штата Гуджарат. Это родной город семьи и дом главного нефтеперерабатывающего завода их бизнес-империи Reliance Industries. Также будут проведены традиционные церемонии в храмовом комплексе.

В среду семья Амбани организовала общественное питание для 51 000 человек, проживающих в близлежащих деревнях.

28-летний Анант Амбани собирается жениться на своей давней подруге Радхике Мерчант в июле. Мерчант - дочь Вирена Мерчанта, генерального директора Encore Healthcare Pvt. Ltd., и предпринимателя Шайлы Мерчант.

Трехдневная предсвадебная вечеринка дает представление о роскоши, ожидаемой на самой свадьбе.

Гости наденут костюмы в стиле джунглей, чтобы посетить центр спасения животных, которым руководит Анант Амбани. Известный как “Вантара”, что означает "Звезда леса”, центр площадью 3000 акров (1200 га) содержит животных, подвергшихся жестокому обращению, травмированных и находящихся под угрозой исчезновения, особенно слонов.

В приглашении говорится, что гости будут начинать каждый день с нового дресс-кода, с табличек настроения и целой армии парикмахеров, визажистов и индийских дизайнеров одежды в их отеле, чтобы помочь им подготовиться.

Forbes называет Мукеша Амбани самым богатым человеком в Азии. Его Reliance Industries - крупный конгломерат со 100 миллиардами долларов годового дохода и интересами, простирающимися от нефти и газа до телекоммуникаций и розничной торговли.

66-летний Мукеш Амбани начал передавать руководство своим сыновьям и дочери. Старший сын Акаш в настоящее время является председателем Reliance Jio; дочь Иша курирует розничную торговлю; а младший сын Анант был введен в новый энергетический бизнес.

В списке гостей также Мохаммед бен Джассим аль Тани, премьер-министр Катара; Стивен Харпер, бывший премьер-министр Канады; и король и королева Бутана.