Показ Виктории Бекхэм на Неделе моды в Париже подвергся штурму со стороны протестующих за права животных

18:24 2024-03-02
Показ Виктории Бекхэм на Неделе моды в Париже подвергся штурму со стороны протестующих за права животных

Показ Виктории Бекхэм на Неделе моды в Париже был сорван активистами по защите прав животных, которые присоединились к ее моделям на подиуме в знак протеста против использования ее брендом продуктов животного происхождения, таких как кожа.

Протестующие в белых жилетах с надписями “Повернитесь спиной к шкурам животных” и “животные - это не ткань” прошли вдоль моделей по подиуму в пятницу, держа плакаты с надписью “Viva vegan leather”, прежде чем их увела охрана.

Группа по защите прав животных Peta заявила, что, хотя бренд Бекхэм запретил использование меха и экзотических шкур в своих коллекциях, он по-прежнему использует кожу, в том числе телячью.

“Никакая одежда или аксессуар не стоят того, чтобы жестоко забивать и сдирать шкуру с чувствительного и умного животного”, - заявила вице-президент PETA по Европе Мими Бекхечи.

“Мы призываем Викторию Бекхэм вместо этого обратиться к доступным сегодня этичным и экологичным инновациям, таким как высококачественная кожа, изготовленная из яблок, винограда, ананасов, грибов и многого другого”, - добавила Бекхечи.

Активисты Peta ранее также протестовали против подиумов Coach в Нью-Йорке, Burberry в Лондоне и Fendi в Милане, согласно данным группы.

В конце показа Бекхэм прошла по подиуму на костылях, которые, по словам ее мужа Дэвида, были вызваны несчастным случаем в спортзале.

В ее коллекции осень-зима 2024 были представлены такие стили, как прозрачные платья, одежда со скульптурно изогнутыми подолами и вырезами, а также блейзеры свободного кроя.

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