Берти Баффет, сестра Уоррена Баффета, упомянутая 20 раз в его ежегодном письме

02:32 2024-03-03
Берти Баффет, сестра Уоррена Баффета, упомянутая 20 раз в его ежегодном письме

В письме 2023 года Уоррена Баффета акционерам Berkshire Hathaway, опубликованном 24 февраля, незнакомое имя Берти встречается 20 раз.

Берти - младшая сестра Уоррена Баффета. Легендарный инвестор сказал, что Берти - “идеальная ментальная модель”.

“Берти умна, рассудительна и любит бросать вызов моему мышлению. Однако у нас никогда не было перепалки или чего-то близкого к разрыву отношений”, - написал Баффет. “Берти и три ее дочери также вложили значительную часть своих сбережений в акции Berkshire. Их владение охватывает десятилетия, и каждый год Берти будет читать то, что я хочу сказать”.

Роберта “Берти” Баффет, родившаяся через три года после Уоррена, в 1933 году, была младшей из троих детей.

У нее и Уоррена есть старшая сестра Дорис. Их отец, Говард Х. Баффет, четыре срока избирался в Палате представителей США в 1940-1950-х годах.

Берти описала свою семью как религиозную, посещающую церковь каждое воскресенье. Ее учили “получать хорошие оценки, быть вежливой, услужливой, красиво выглядеть ... и вашим высшим призванием было бы найти хорошего мужа”, - сказала она в документальном фильме 2015 года Kunhardt Film Foundation. Она размышляет над этим высказыванием: “Я понимаю, таков был их мир”.

Подрастая, Берти вспоминала, как проводила много времени со своим дедушкой, Эрнестом П. Баффетом, владельцем продуктового магазина в Омахе.

“Он научил меня играть в карты, и я любила бывать у него дома.…У меня до сих пор о нем самые теплые воспоминания”, - сказала она в документальном фильме 2015 года.

Когда Говарда Х. Баффета впервые избрали в Конгресс, семья Баффеттов переехала во Фредериксбург, Вирджиния, а позже в Вашингтон, округ Колумбия. Берти описала это как трудный переезд, к которому только ее сестра Дорис смогла быстро приспособиться.

Уоррен, тоскуя по Омахе, вернулся жить к своему дедушке. В 1948 году, когда Говард Х. Баффет проиграл переизбрание, остальные члены семьи Баффет вернулись в Омаху, и Берти поступила в местную среднюю школу Бенсона.

В 18 лет Берти уехала в Чикаго, чтобы поступить в Северо-Западный университет. В отличие от Уоррена, который учился в Университете Небраски, Берти сказала, что ее решение поступить в школу Города Ветров было продиктовано желанием “чего-то немного более отдаленного от дома, более утонченного и более захватывающего”, - сказала она в прошлогоднем интервью своей альма-матер.

В 1954 году она окончила университет со степенью бакалавра истории и отличием Phi Beta Kappa. В Northwestern она жила в одной комнате со Сьюзан Томпсон, которая позже стала первой женой Уоррена.

Берти была замужем трижды. В 1955 году она связала себя узами брака с Чарли Снорфом, тогда начинающим хирургом, с которым познакомилась в Northwestern. Позже она вышла замуж за доктора Хилтона Бялека, который скончался в 2002 году. В 2007 году Берти вышла замуж за Дэвида Эллиотта, бизнесмена, который скончался в 2017 году.

Бертис наиболее известна своими филантропическими начинаниями.

В 2014 году она пожертвовала 101 миллион долларов на создание Института глобальных проблем Роберты Баффет при Северо-Западном университете.

Ее благотворительность распространяется и на местные сообщества: более шести десятилетий она активно участвует в качестве члена правления различных общественных организаций по всему полуострову Монтерей в Калифорнии, где она живет.

Известные учреждения включают аквариум Монтерей-Бей, фестиваль Кармел Бах и общественную больницу полуострова Монтерей.

В 2017 году Берти внесла исторический вклад в развитие округа Монтерей, выделив значительное финансирование на разработку инновационных подходов к охране психического здоровья детей и подростков.

У Берти трое детей: Сьюзан Лэнсбери, Синтия Ливермор и Кэролин Акк.

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