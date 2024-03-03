Марк Цукерберг демонстрирует свой огромный японский заказ в McDonald's

Цукерберг опубликовал несколько снимков себя и своей жены Присциллы Чан, когда они зашли перекусить в модный McDonald's в центре Японии. Недавно пара поделилась фотографиями своего путешествия по стране, включая урок изготовления катаны.

На первой фотографии Цукерберга видно, как он наслаждается бургером "Теритама", представляющим собой сочетание слов “терияки“ и ”томаго", что по-японски означает “яйцо”. Сезонный пункт меню состоит из котлеты из свинины, обжаренной с яйцом, намазанной на розовую булочку соусом терияки со вкусом имбиря, яблок и чеснока.

Другая фотография, демонстрирующая блюдо с едой для пары, дает более подробное представление о международном меню McDonald's. Среди традиционных картофельных фри, филе-о-Фиш и куриных макнаггетсов есть макбургер терияки, а также фирменное блюдо сети кукуруза и эдамаме.

Пара, похоже, также заказала один из новых, эксклюзивных для Японии бургеров McDonald's “Итта Ки Ни Нару Нью-Йорк”, что переводится как “У меня такое чувство, будто я ходил в Нью-Йорк Бургерс”. Премьера сэндвичей состоялась в конце 2022 года, они призваны воссоздать нью-йоркский гастрономический сэндвич с толстыми ломтиками мяса, особым соусом и необычной квадратной формой.

Бургеры из Нью-Йорка бывают двух видов. Бургер с говядиной "Перец и сыр" (460 иен) готовится из толстых котлет из 100% говядины, посыпанных беконом, листьями салата, луком и ломтиком дымчатого сыра чеддер. В завершение блюда подается то, что сеть описывает как “насыщенный и вызывающий привыкание” соус для стейков, сочетающий сырный соус чеддер с молотым черным перцем.

Другой вариант из Нью-Йорка - это McDonald's куриный бургер с солью и лимоном, приготовленный на гриле. В нем “идеальный баланс” курицы и свежих овощей, а также толстые бедра, зажатые между листьями салата, луком, сыром чеддер, беконом и соленым чесночно-лимонным соусом.

Похоже, Цукерберг большой поклонник японского меню McDonald's. Он был в восторге от еды и высказал свое мнение в Instagram: “10/10. Дайте этим ребятам звезду Мишлен”.