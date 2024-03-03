Конвейерная сборка Lada Iskra стартует летом 2024 года, машина попадет и в Беларусь

19:50 2024-03-03
Конвейерная сборка Lada Iskra стартует летом 2024 года, машина попадет и в Беларусь

Как стало известно журналистам от информированных источников на предприятии АвтоВАЗ, предстоящим летом начнется конвейерное производство одной из самых ожидаемых моделей — бюджетного автомобиля Lada Iskra.

Ранее глава тольяттинского автогиганта Максим Соколов озвучил информацию о том, что первая партия Lada Iskra уж собрана. Эти автомобили планируется направить на прохождение полевых испытаний. Журналистам удалось узнать, что данные экземпляры были произведены в научно-техническом структурном подразделении АвтоВАЗа стапельным способом, что фактически означает ручную сборку.

Массовый выпуск новинки начнется летом текущего года — именно на этот период запланирован старт конвейерного производства. При этом будут использованы производственные мощности, на которых ранее выпускался тольяттинский бестселлер Lada Granta. Что касается перехода от тестового режима к выпуску товарных автомобилей, то АвтоВАЗ намерен сделать это в начале 2025 года.

Ожидается, что Lada Iskra займет в модельном ряду АвтоВАЗа место бюджетного автомобиля Lada Granta. Новинка будет предлагаться в кузовах седан и универсал, также покупатели смогут приобрести внедорожную модификацию. По имеющейся информации, Lada Iskra будет спроектирована на основе модифицированной и локализованной АвтоВАЗом платформы CMF-B, но официально никаких сведений относительно технических характеристик новинки пока не озвучивалось.

Можно предположить, что одним из регионов сбыта для Lada Iskra станет Беларусь. Эта страна вместе с Россией пострадала от западных санкций, и после ухода импортных автомобильных брендов на белорусском рынке ощущается острая нехватка качественных бюджетных машин. Российская Lada Iskra имеет все шансы для того, чтобы занять эту нишу в Беларуси, поскольку конкурентов для нее в данный момент не просматривается.

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