Сын Майкла Джексона Принс не забывает своего отца: «Я думаю о нем каждый день»

27-летний Принс отмечает, что наследие короля поп-музыки нужно поддерживать. Он хотел бы знать, как лучше это делать с точки зрения его отца.

Принс утверждает, что слушает музыку Майкла Джексона регулярно, и в ней очень много его личности.

Семья Джексон ежегодно устраивает мероприятие на Хэллоуин с целью сбора средств для своих благотворительных организаций — Heal Los Angeles Foundation и DeeDee Jackson Foundation.