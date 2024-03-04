Сын Майкла Джексона Принс не забывает своего отца: «Я думаю о нем каждый день»

10:48 2024-03-04
Сын Майкла Джексона Принс не забывает своего отца: «Я думаю о нем каждый день»

Принс Джексон, родной сын легендарного Майкла Джексона, говорит, что постоянно вспоминает отца и очень скучает по нему.

27-летний Принс отмечает, что наследие короля поп-музыки нужно поддерживать. Он хотел бы знать, как лучше это делать с точки зрения его отца.

Принс утверждает, что слушает музыку Майкла Джексона регулярно, и в ней очень много его личности.

Семья Джексон ежегодно устраивает мероприятие на Хэллоуин с целью сбора средств для своих благотворительных организаций — Heal Los Angeles Foundation и DeeDee Jackson Foundation.

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