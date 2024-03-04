Как Емельяненко на спор проиграл автомобиль Кадырова

10:57 2024-03-04
Как Емельяненко на спор проиграл автомобиль Кадырова

Знаменитый боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проспорил чеченцам мерседес, подаренный ему Кадыровым.

История случилась в феврале 2020 года, когда Александр Емельяненко и глава чеченского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов заключили интересное пари.

По его условиям, участникам в течение года нельзя было употреблять алкоголь. Проигравший должен был отдать свой автомобиль оппоненту.

Не сдержавшемуся Александру Емельяненко пришлось отдать автомобиль, который ему лично подарил Рамзан Кадыров.

Стоимость Mercedes оценивается более чем в 3 миллиона рублей.

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