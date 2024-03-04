Летние шины премиум-класса в России подорожали, а в Беларуси заметных изменений нет

Аналогичные данные приводятся также и другими независимыми экспертами.

Так, средняя цена автошины премиум-класса за минувший год увеличилась с 20,2 до 271 тыс. руб., что в процентном выражении составляет 34,2%.

Такая динамика обусловлена тем, что до 2022 года определенная часть премиальных моделей производилась в России, причем некоторые из них отправлялись на экспорт.

В настоящее время шины премиального сегмента, продаваемые на российском рынке, преимущественно являются импортированными, а их высокая стоимость обусловлена значительным увеличением затрат на логистику.

Что касается бюджетной колесной резины, то в данном сегменте увеличения цен не зафиксировано, более того — отмечается небольшое снижение цен.

Шинные заводы иностранных брендов, ушедших из России, были перезапущены новыми собственниками. С учетом значительного расширения ассортимента за счет китайских производителей средняя цена на бюджетные шины снизилась до 10,7 руб. (примерно на 100 рублей).

Согласно официальной информации Росстата, в течение 2023 года российские предприятия произвели 45,6 млн. шин (и камер для тех моделей, которые являются камерными).

По сравнению с 2022 годом объем выпуска уменьшился на 10,2%. При этом российские производители шинной продукции испытывают серьезные сложности с поставками сырья и прочих компонентов.

В первую очередь это касается вулканизаторов, присадок, пластификаторов, а также натурального каучука — эти материалы приходится импортировать с использованием сложных логистических цепочек, через третьи страны. С синтетическим каучуком таких проблем не возникает, поскольку он производится в России.

Что касается Беларуси, ближайшего экономического и политического партнера России, то здесь заметных изменений на шинном рынке не отмечено.

Динамика цен находится в стандартных пределах, резких скачков не наблюдается. Однако и спрос на премиальные шины в Беларуси многократно ниже, чем в России.

Что касается бюджетного сегмента, то в стране работает мощное и широко известное шинное предприятие «Белшина» в Бобруйске, которое в значительной степени покрывает потребности внутреннего рынка.

Недостающие позиции закрываются поставками из России и Китая.