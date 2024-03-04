Дезинфекция теплицы на даче: особенности проведения процедуры

12:18 2024-03-04
Дезинфекция теплицы на даче: особенности проведения процедуры

Все опытные дачники знают: теплицу обязательно надо обрабатывать, чтобы насекомые-вредители и болезни не уничтожили будущий урожай.

Зимой удобен только один вариант: серные шашки ФАС. Они уничтожают бактерии и некоторые грибы.

При этом почва напитывается серой, особенно важной для таких культур, как перцы, огурцы, кабачки, патиссоны.

Ранней весной можно использовать шашки ВИСТ. В них содержится противогрибковое средство в высокой концентрации.

Дым шашки ядовитый, в теплицу нельзя входить три дня после такой обработки.

В теплую погоду используется жидкий препарат Глак. Им обрабатывают почву, стены, потолок теплицы путем опрыскивания.

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