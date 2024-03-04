Оказывается, герань может быть опасна для некоторых людей и животных

12:50 2024-03-04
Оказывается, герань может быть опасна для некоторых людей и животных

Многие держат дома герань, но не все знают об опасности, которая исходит от красивого растения

Такой цветок создаст массу неприятностей людям, склонным к аллергиям, он выделяет сильный аромат.

Растение срочно нужно удалить из дома, если там живет домашний питомец, который любит грызть листики и стебли.

Сок герани содержит ядовитые вещества, может вызвать сильное отравление животного, и его придется спасать.

Есть и некоторые суеверия, связанные с цветком. Считается, что женщина, которая вырастила герань, всегда будет одинока.

Если же цветок растет в доме у замужней дамы, ей предстоит непростая семейная жизнь с постоянными скандалами.

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