Как обеспечить хорошую приживаемость роз на участке весной

13:00 2024-03-04
Как обеспечить хорошую приживаемость роз на участке весной

Розы – красивые, но капризные цветы, высаживать их нужно в определенное время с соблюдением некоторых правил.

Сажать розы весной проще, чем осенью. Приступать к посадке можно, когда температур воздуха достигла 10 градусов тепла.

При заморозках растение может погибнуть, поэтому спешить не стоит. Сажать розы лучше на склонах в полутени.

За неделю до посадки нужно подготовить яму глубиной 60 см и сделать плодородный грунт.

Готовим его из садовой земли, перегноя, глины и песка с добавлением костной муки либо суперфосфата.

В яму насыпают землю, ставят саженец, расправляют корни и аккуратно утрамбовывают грунт.

Можно сажать розу мокрым способом, залив в яму большое количество воды.

После посадки проводится окучивание на 15-20 см для защиты корней от холода. В середине мая землю можно разровнять. 

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