На нефтебазе в Саратове школьницу покусал лев

Известно, что вольер со львом находится на одном из нефтеперерабатывающих предприятий Саратова и принадлежит частному лицу. Посмотреть на льва пришла четырнадцатилетняя ученица местной школы, для которой встреча с хищником закончилась плачевно.

Девочка слишком близко подошла к вольеру, в результате чего лев набросился на подростка. Школьницу экстренно госпитализировали с многочисленными травмами обеих рук.

В настоящий момент саратовские правоохранители активно разыскивают хозяина льва для дачи показаний. Предполагается, что он может скрываться от следствия.