Как избежать прорастания картошки при хранении: дачный лайфхак

16:36 2024-03-04
Как избежать прорастания картошки при хранении: дачный лайфхак

Клубни не будут прорастать, если держать их вместе одним фруктом: интересная хитрость дачников.

Этого не случается у тех огородников, которые знают одну хитрость. Ею пользовались еще наши бабушки и дедушки.

Если хранить картошку вместе с яблоками, ростки на ней появляться не будут. Почему так происходит?

Яблоки выделяют особое летучее вещество – этилен, который блокирует вегетативные процессы в картофеле.

Для совместного хранения картошки с яблоками не нужны килограммы фруктов. Достаточно положить в ящик с корнеплодами 3-4 яблока.

Из-за этилена яблоки можно использовать и для других целей, например, для ускорения созревания перцев и помидоров.

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