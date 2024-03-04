Как избежать прорастания картошки при хранении: дачный лайфхак

Этого не случается у тех огородников, которые знают одну хитрость. Ею пользовались еще наши бабушки и дедушки.
Если хранить картошку вместе с яблоками, ростки на ней появляться не будут. Почему так происходит?
Яблоки выделяют особое летучее вещество – этилен, который блокирует вегетативные процессы в картофеле.
Для совместного хранения картошки с яблоками не нужны килограммы фруктов. Достаточно положить в ящик с корнеплодами 3-4 яблока.
Из-за этилена яблоки можно использовать и для других целей, например, для ускорения созревания перцев и помидоров.
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