Аргентинцу случайно сделали вазэктомию вместо операции на мочевом пузыре

17:23 2024-03-04
Аргентинцу случайно сделали вазэктомию вместо операции на мочевом пузыре

41-летний уроженец Аргентины стал бесплодным после неудачного хирургического вмешательства.

Житель Аргентины должен был перенести плановую операцию на мочевом пузыре, однако хирурги допустили ошибку, проведя мужчине вазэктомию. Ошибка произошла из-за переноса даты операции: изначально она планировалась на вторник, но её перенесли на среду.

Аргентинец не обрадовался тому факту, что больше он не может завести детей. Мужчина утверждает, что у него уже есть три взрослых сына, однако он до сих пор мечтает о дочке.

Неудачливый мужчина пожаловался на действия клиники, в которой была совершена операция. Предполагается, что пострадавший может обратиться в суд.

Валентина Павлова
21:57

Валентина Павлова

Какие сорта томатов будут давать урожай почти до прихода зимы

Какие сорта томатов будут давать урожай почти до прихода зимы

Чтобы наслаждаться свежими помидорами всю осень, следует посадить растения, устойчивые к холодам.
Валентина Павлова
21:54

Валентина Павлова

Простые и надежные способы избавления от мокриц на участке

Простые и надежные способы избавления от мокриц на участке

Присутствие мокриц на участке не сулит ничего хорошего, ведь эти паразиты портят урожай ягод и овощных культур.
Валентина Павлова
21:42

Валентина Павлова

Если орхидея не цветет, есть хороший способ помочь ей

Если орхидея не цветет, есть хороший способ помочь ей

Бывает, что орхидея выглядит абсолютно здоровой, но при этом отказывается цвести, нужно искать причины.
Валентина Павлова
21:14

Валентина Павлова

С чем связано растрескивание кочанов капусты и что можно предпринять

С чем связано растрескивание кочанов капусты и что можно предпринять

Иногда в кочанах капусты образуются трещины в период созревания, происходит это по разным причинам, но ситуацию можно исправить.
Валентина Павлова
21:07

Валентина Павлова

Как без всякой химии победить тлю раз и навсегда

Как без всякой химии победить тлю раз и навсегда

Тля поражает многие огородные культуры, мгновенно распространяется по участку и уничтожает урожай.
Валентина Павлова
20:57

Валентина Павлова

Оказывается, огурцы очень любят молоко: секрет хорошего урожая прост

Оказывается, огурцы очень любят молоко: секрет хорошего урожая прост

Молоко можно с успехом применять как подкормку для огурцов, полезна добавка поможет заметно увеличить урожай.
Валентина Павлова
20:52

Валентина Павлова

Почему трескаются томаты на кустах и как это исправить

Почему трескаются томаты на кустах и как это исправить

Томаты, которые трескаются во время созревания, не подходят для хранения, а иногда даже не годятся для употребления в пищу.