Аргентинцу случайно сделали вазэктомию вместо операции на мочевом пузыре

Житель Аргентины должен был перенести плановую операцию на мочевом пузыре, однако хирурги допустили ошибку, проведя мужчине вазэктомию. Ошибка произошла из-за переноса даты операции: изначально она планировалась на вторник, но её перенесли на среду.

Аргентинец не обрадовался тому факту, что больше он не может завести детей. Мужчина утверждает, что у него уже есть три взрослых сына, однако он до сих пор мечтает о дочке.

Неудачливый мужчина пожаловался на действия клиники, в которой была совершена операция. Предполагается, что пострадавший может обратиться в суд.