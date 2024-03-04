Самая частая ошибка, которая может уничтожить рассаду петунии

Именно эти действия и губят рассаду. После появления первых всходов нужно сразу понизить температуру содержания петунии на пару градусов.

Но это не значит, что рассаду следует переставить на холодный подоконник. В этом случае из-за повышенной влажности и низкой температуры развиваются черная ножка и корневая гниль.

При недостаточном освещении и низкой влажности рассада гибнет. Правильный подход – открыть контейнер после появления всходов и поставить его на теплый подоконник под лампу или на обычный домашний стеллаж.

Это не создаст риска серьезного перепада температуры, поэтому петунии вырастут крепкими и жизнеспособными.