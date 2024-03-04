Водители поездов, потерпевших крушение в Андхра-Прадеше, "отвлеклись" на матч по крикету

Еще десятки людей получили ранения, когда поезд столкнулся с другим поездом в штате Андхра-Прадеш.

Министр железных дорог Ашвини Вайшнау сказал, что водители смотрели, как Индия играет с Англией во время однодневного чемпионата мира.

В результате инцидента они оба погибли.

Сотни миллионов поклонников крикета настроились на прямую трансляцию матча, в котором победила сборная Индии.

"И пилот, и второй пилот были отвлечены матчем по крикету", - сказал мистер Вайшнау.

Три вагона пассажирского поезда, следовавшего между Вишакхапатнамом и Паласой, сошли с рельсов, когда второй прибывающий поезд врезался в них сзади.

Сотни машин скорой помощи, врачей, медсестер и спасателей были направлены на место происшествия, чтобы спасти пассажиров и вытащить тела.

Предварительное расследование, проведенное железнодорожными властями сразу после инцидента, показало, что поезд пропустил сигнал светофора. Официальный отчет Уполномоченных по безопасности на железных дорогах еще не опубликован, сообщает Times of India.

Министр железных дорог Вайшнау заявил, что после инцидента будут установлены новые системы безопасности, чтобы "обнаружить любое подобное отвлечение внимания и убедиться, что пилоты и помощники пилотов полностью сосредоточены на управлении поездом".

В Индии одна из крупнейших в мире железнодорожных сетей, которая ежедневно перевозит миллионы пассажиров.

Но за эти годы в стране произошло несколько катастроф, худшей из которых за последнее время стал сход с рельсов в 1981 году в Бихаре, в результате которого погибло почти 800 человек.

За последние 12 месяцев произошло несколько крупных аварий, в том числе столкновение трех поездов, в результате которого в июне в восточном штате Одиша погибло до 300 человек.

Только в прошлом месяце произошел еще один инцидент на железной дороге, в результате которого грузовой поезд проехал более 70 км (43,4 мили) без машиниста.

На кадрах в социальных сетях видно, как поезд из 53 вагонов из Джамму и Кашмира пронесся мимо нескольких станций на высокой скорости почти 100 км / ч, прежде чем прибыть в Пенджаб.

Официальные лица сообщили информационному агентству PTI: "Поезд был остановлен после того, как железнодорожный чиновник положил деревянные блоки на рельсы, чтобы остановить поезд".