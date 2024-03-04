Водителя полуприцепа, сбитого встречным автомобилем и свисающего с моста, удалось спасти

19:24 2024-03-04
Водителя полуприцепа, сбитого встречным автомобилем и свисающего с моста, удалось спасти

Тягач с прицепом был сброшен с моста, лежащего через реку Огайо, опасно зависнув под ним: его сбил автомобиль, который выехал на полосу встречного движения.

Захватывающие дух фотографии и видео запечатлели пятничное спасение водителя в его кабине с моста мемориала Джорджа Роджерса Кларка, соединяющего Луисвилл, Кентукки, с южной Индианой.

Водитель грузовика был спасен невредимым, но в аварию попали три других автомобиля, и два человека были доставлены в больницу с травмами, возможно, опасными для жизни, сообщила в пятницу полиция метро Луисвилля.

На пресс-конференции в субботу Гринберг сказал, что один человек остается госпитализированным с серьезными травмами.

Гринберг сказал, что авария произошла, когда транспортное средство, направлявшееся на юг, врезалось в заглохшую машину и выехало на полосу движения, ведущую на север, где оно задело тягач с прицепом, из-за чего он пробил ограждение и ненадежно свисал с края моста.

Сообщение об аварии поступило вскоре после полудня в пятницу.

После этого потребовалось около 40 минут, чтобы установить систему веревок и подготовить пожарного Брайса Кардена к спуску в кабину, пристегнуть водителя ремнями безопасности и безопасно поднять ее обратно на поверхность моста, сказал начальник пожарной охраны Луисвилля Брайан О'Нил на пресс-конференции в пятницу.

Он был доставлена в больницу в качестве меры предосторожности.

Гринберг сказал в субботу, что разговаривал со спасенным водителем, личность которого не установлена.

“Он невероятно храбрый. Ему невероятно повезло”, - сказал он.

Гринберг поблагодарил Кардена и сотрудников службы экстренного реагирования, а также транспортные бригады за их реакцию.

Инженер автомобильных дорог штата Кентукки Джеймс Баллинджер заявил в субботу, что, хотя мосту потребуется ремонт после аварии, особенно пешеходному тротуару, его структурная целостность не была нарушена. Официальные лица ожидали, что мост откроют в субботу вечером.

По мосту через реку Огайо проезжает около 24 000 автомобилей в день.

Грузовик был снят с моста около 8 часов вечера в пятницу.

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