Новейшая частная гоночная трасса Японии - потрясающее достижение инженерной мысли

Представьте себя неприлично богатым человеком, который решил, что ему нужен собственный гоночный трек. Очевидно, вы наймете известного проектировщика трассы Формулы-1, а затем прыгнете с вершины горы и построите трассу своей мечты.
Это видение стало реальностью для миллиардера, генерального директора клуба Magarigawa в Японии, эксклюзивной частной трассы uber с видом на гору Фудзи и Токийский залив.
Трасса открылась парадом суперкаров 29 июля 2023 года. У Тома Брауна была возможность проехать 2,17-мильную трассу на взятом напрокат Porsche 911 GT3 RS 2010 года выпуска, который, по его словам, является машиной его давней мечты.
Магаригава - первая частная трасса в Азии, и она впечатляет. Расположенная в горах префектуры Тиба, примерно в часе езды от Токио, гоночная трасса может похвастаться 22 поворотами и является достаточно сложной, но не настолько, чтобы с ней не справился новичок в суперкаре.
Максимум двадцать процентов трассы проходит в гору, а 16 процентов - под уклон, с 800 великолепными метрами прямой.
Клуб располагает крытым пит-лейном с климат-контролем, укомплектованным механиками, готовыми выполнить любую прихоть своих членов.
Потратив некоторое время на отжимание своих любимых мощных тренажеров, гости могут искупаться в пейзажном бассейне, посетить тренажерный зал, выпить и перекусить и даже занять очередь в караоке-зале.
Очевидно, вдохновитель клуба Magarigawa хотел построить трассу, на которую он мог бы привезти свою жену и двух дочерей, и он не чувствовал, что такая возможность доступна. Поэтому он построил свою собственную, вдали от соседей, которые могли бы жаловаться на шум.
Описание объекта на сайте клуба включает несколько упоминаний о семейных мероприятиях и вариантах их проведения, включая катание на малой скорости по трассе. Вокруг Магаригавы есть детская площадка, парк для собак и природные тропы, и это звучит так, словно сбылась мечта богатого механика.
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