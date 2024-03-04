Новейшая частная гоночная трасса Японии - потрясающее достижение инженерной мысли

Представьте себя неприлично богатым человеком, который решил, что ему нужен собственный гоночный трек. Очевидно, вы наймете известного проектировщика трассы Формулы-1, а затем прыгнете с вершины горы и построите трассу своей мечты.

Это видение стало реальностью для миллиардера, генерального директора клуба Magarigawa в Японии, эксклюзивной частной трассы uber с видом на гору Фудзи и Токийский залив.