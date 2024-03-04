Новейшая частная гоночная трасса Японии - потрясающее достижение инженерной мысли

19:39 2024-03-04
Новейшая частная гоночная трасса Японии - потрясающее достижение инженерной мысли

Удивительная трасса открылась парадом суперкаров 29 июля 2023 года и доступна только для участников.

Представьте себя неприлично богатым человеком, который решил, что ему нужен собственный гоночный трек. Очевидно, вы наймете известного проектировщика трассы Формулы-1, а затем прыгнете с вершины горы и построите трассу своей мечты.

Это видение стало реальностью для миллиардера, генерального директора клуба Magarigawa в Японии, эксклюзивной частной трассы uber с видом на гору Фудзи и Токийский залив.

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Трасса открылась парадом суперкаров 29 июля 2023 года. У Тома Брауна была возможность проехать 2,17-мильную трассу на взятом напрокат Porsche 911 GT3 RS 2010 года выпуска, который, по его словам, является машиной его давней мечты. 

Магаригава - первая частная трасса в Азии, и она впечатляет. Расположенная в горах префектуры Тиба, примерно в часе езды от Токио, гоночная трасса может похвастаться 22 поворотами и является достаточно сложной, но не настолько, чтобы с ней не справился новичок в суперкаре.

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Максимум двадцать процентов трассы проходит в гору, а 16 процентов - под уклон, с 800 великолепными метрами прямой.

Клуб располагает крытым пит-лейном с климат-контролем, укомплектованным механиками, готовыми выполнить любую прихоть своих членов.

Потратив некоторое время на отжимание своих любимых мощных тренажеров, гости могут искупаться в пейзажном бассейне, посетить тренажерный зал, выпить и перекусить и даже занять очередь в караоке-зале.

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Очевидно, вдохновитель клуба Magarigawa хотел построить трассу, на которую он мог бы привезти свою жену и двух дочерей, и он не чувствовал, что такая возможность доступна. Поэтому он построил свою собственную, вдали от соседей, которые могли бы жаловаться на шум.

Описание объекта на сайте клуба включает несколько упоминаний о семейных мероприятиях и вариантах их проведения, включая катание на малой скорости по трассе. Вокруг Магаригавы есть детская площадка, парк для собак и природные тропы, и это звучит так, словно сбылась мечта богатого механика.

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