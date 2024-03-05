От первой подкормки зависит, будет ли чеснок желтеть или нет

Речь идет о сульфате аммония, который содержит самые необходимые для чеснока компоненты: азот и серу.

Их дефицит приводит к тому, что чеснок перестает усваивать из почвы любые питательные вещества.

Даже если подкармливать чеснок азотным удобрением, оно не даст никакого результата без присутствия серы.

Вносить подкормку можно еще до того, как растает снег. Нужно просто разбросать удобрение прямо поверх снежного слоя.