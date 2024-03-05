Конечности учительницы из Техаса «мумифицировались» после заражения, которое она считала просто простудой

51-летняя Шерри Муди, которая преподавала студентам в Дир-парке под Хьюстоном, начала ощущать, как она думала, подступающую простуду, во время классной поездки в апреле 2023 года и не обратила на это внимания.

Но через несколько дней у нее поднялась высокая температура. Однажды ночью, проснувшись с затрудненным дыханием, она обратилась в больницу.

“Я никогда в жизни не была в отделении неотложной помощи”, - сказала Шерри “Я была очень здоровой, в отличной форме. Я правильно питалась, занималась спортом”.

Врачи определили, что она страдает двусторонней пневмонией, которая, по их словам, была вызвана стрептококком, бактерией, вызывающей фарингит.

У ее организма развился септический шок - опасная для жизни реакция на инфекцию, при которой в организме резко снижается кровяное давление.

“Мне пришлось поискать в Google, что такое сепсис. Я понятия не имел. Мы довольно здоровые люди”, - сказал ее муж Дэвид.

“Я очень быстро понял, что мы оказались в серьезной ситуации. Я был напуган до смерти ”.

Ситуацию осложняло лекарство от артрита, которое принимала Шерри, которое ослабило способность ее организма бороться с инфекцией.

Дэвид описал испытание Шерри как “надвигающийся ураган пятой категории”.

“Ей нечем было бороться. Как будто она отправилась на войну без солдат ”.

Шерри, мать взрослого сына, была введена в кому врачами, которые лечили ее препаратами, которые пытались восстановить приток крови к ее жизненно важным органам — за счет кровообращения в руках и ногах.

“Я буквально наблюдал, как отмирают ноги и руки моей жены”, - сказал Дэвид.

Ужасающие фотографии показывают именно это — Шерри сидит на краю больничной койки, из ее тела тянутся трубки, руки и ноги почернели и безвольно свисают.

“Они были черными и мумифицировались”, - добавил он.

После спасения ее жизни врачи определили, что руки и ноги Шерри необходимо ампутировать ниже локтей и коленей. Она рассказала Today, что сначала плакала, но чувствовала себя спокойно, несмотря на новости, изменившие ее жизнь.

Ампутации были выполнены в июне 2023 года, и к августу она вернулась домой.

Дэвид и Шерри — влюбленные старшеклассники, окончившие ту же среднюю школу, где преподавала Шерри, — приспосабливаются к новым реалиям своей совместной жизни.

Он уволился с работы, чтобы постоянно ухаживать за женой.

Но оба пытались выбрать счастье и не позволять трудностям определять их судьбу.