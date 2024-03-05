Возле аэропорта Эр-Рияда построят высочайший в мире небоскрёб

Инженеры Foster + Partners уже приступили к проектированию небоскрёба высотой более двух километров, что делает его высочайшим зданием в мире. Известно, что стоимость постройки превысит несколько миллиардов долларов.

Самый высокий в мире небоскрёб будет построен недалеко от Эр-Рияда рядом с саудовским международным гражданским аэропортом имени Короля Халида.

Предполагается, что строительство высочайшего здания в мире будет сопряжено с рядом трудностей, включая высокую нагрузку многотонного небоскрёба на грунт.

Также инженеры Foster + Partners будут вынуждены решить проблему сильного ветра, который препятствует эффективному строительству верхних этажей небоскрёба.

Примечательно, что строительство данного небоскрёба было анонсировано ещё в декабре 2022 года, однако его проектировка началась лишь сейчас. В случае успешной реализации проекта небоскрёб побьёт рекорд 828-метрового Бурдж-Халифа, который всё ещё является высочайшим зданием в мире.