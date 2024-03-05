Возле аэропорта Эр-Рияда построят высочайший в мире небоскрёб

15:49 2024-03-05
Возле аэропорта Эр-Рияда построят высочайший в мире небоскрёб

Британская строительная компания Foster + Partners намерена построить самое высокое здание в мире на территории Саудовской Аравии.

Инженеры Foster + Partners уже приступили к проектированию небоскрёба высотой более двух километров, что делает его высочайшим зданием в мире. Известно, что стоимость постройки превысит несколько миллиардов долларов.

Самый высокий в мире небоскрёб будет построен недалеко от Эр-Рияда рядом с саудовским международным гражданским аэропортом имени Короля Халида.

Предполагается, что строительство высочайшего здания в мире будет сопряжено с рядом трудностей, включая высокую нагрузку многотонного небоскрёба на грунт.

Также инженеры Foster + Partners будут вынуждены решить проблему сильного ветра, который препятствует эффективному строительству верхних этажей небоскрёба.

Примечательно, что строительство данного небоскрёба было анонсировано ещё в декабре 2022 года, однако его проектировка началась лишь сейчас. В случае успешной реализации проекта небоскрёб побьёт рекорд 828-метрового Бурдж-Халифа, который всё ещё является высочайшим зданием в мире.

Андрей Ткачёв
15:17

Андрей Ткачёв

Трансплантация донорской слизи может снять заложенность носа

Трансплантация донорской слизи может снять заложенность носа

Научные сотрудники Лундского университета в Швеции предлагают впрыскивать донорскую носовую слизь для лечения заложенности носа.
Алексей Гладкий
11:46

Алексей Гладкий

Объемы продаж новых легковых авто в России выросли на 73%, в Беларуси рынок тоже оживает

Объемы продаж новых легковых авто в России выросли на 73%, в Беларуси рынок тоже оживает

Согласно данным российского Минпромторга, за первые два месяца текущего года общий объем продаж автомобилей во всех учитываемых категориях составил более 220 тысяч экземпляров.
Храмова Оксана
11:16

Храмова Оксана

Конечности учительницы из Техаса «мумифицировались» после заражения, которое она считала просто простудой

Конечности учительницы из Техаса «мумифицировались» после заражения, которое она считала просто простудой

Учительнице средней школы из Техаса ампутировали все четыре конечности после того, как они почернели и “мумифицировались” после, казалось бы, обычной инфекции.
Валентина Павлова
01:46

Валентина Павлова

Почему редис начинает давать стрелки и как этого избежать

Почему редис начинает давать стрелки и как этого избежать

Когда редис начинает "заниматься" стрелками, ему уже не хватает энергии на формирование корнеплода.
Валентина Павлова
01:43

Валентина Павлова

От первой подкормки зависит, будет ли чеснок желтеть или нет

От первой подкормки зависит, будет ли чеснок желтеть или нет

Чтобы чеснок не пожелтел и вырос крупным, сочным, вкусным, весной необходимо внести особую подкормку.
Валентина Павлова
01:39

Валентина Павлова

Почему томаты начинают чернеть и что с этим делать

Почему томаты начинают чернеть и что с этим делать

Помидоры могут потемнеть при разведении в теплице и в открытом грунте, поиск решения прежде всего связан с поиском причины проблемы.