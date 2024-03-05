Как обычная трава может стать прекрасной заменой навозу на даче

Для этой цели прекрасно подходит состав, приготовленный из обычной травы. Понадобится вместительная емкость - бочка примерно на 100 л. В нее засыпают траву и сорняки, в плотно спрессованном виде должно получиться 2 ведра зелени.

Туда же добавляют стакан древесной золы. Далее нужно выждать 3 дня, за это время состав покроется пеной. Тогда траву вынимают и раскладывают прямо на грядках. Это будет источник полезных веществ и для растений, и для почвы.

Жидкой частью, оставшейся в бочке, можно подкормить растения, а после этого полить их обычной водой. В оставшийся раствор добавляют то же количество воды, которое взято для подкормки, а затем еще ведро травы и полстакана золы. Через 3дня получается новая порция натурального удобрения.

Полезные бактерии оказываются спрятанными от солнца под травой, а их активному развитию будет способствовать поступление влаги. Этот состав легко приготовить, он значительно полезнее, чем химические удобрения.

Повторять эту процедуру можно сколько угодно. Всего через несколько дней после такой подкормки результат будет очень хорошо заметен по огородным культурам. Такой способ подходит для всех растений.