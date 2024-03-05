В Подмосковье мать сломала руки, рёбра и ключицы младенцу при попытке надеть комбинезон

В Московской области мать пыталась одеть двухмесячного ребёнка в комбинезон, но делала это настолько неловко, что это привело к серьёзным травмам. Через две недели отец младенца заметил, что детские ручки сгибаются в неестественных углах.

Родитель вызвал бригаду скорой помощи, после чего пострадавшего ребёнка экстренно госпитализировали. У младенца диагностировали переломы обеих рук, рёбер и ключиц.

Сотрудники больницы обратились в полицию, после чего Следственный комитет завёл уголовное дело. Мать ребёнка подозревают в причинении тяжких травм по неосторожности.