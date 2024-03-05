Морковная муха боится чайной заварки

Насекомое активничает по ночам, а огородники видят только следы ее деятельности – выгрызенную мякоть моркови.

Но есть проверенные средства, которые позволяют надолго избавиться от морковной мухи, а возможно, никогда больше не увидеть ее на участке.

Одно из них – торфяная мульча. Ее используют вместо навоза, в этом случае морковная муха исчезает с грядок.

У дачников имеется и еще одна хитрость против морковной мухи. Если перед посевом моркови пролить бороздки чайной заваркой, вредитель там не появится.