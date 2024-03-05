Столицу Вьетнама признали городом с самым грязным воздухом в мире

Мониторинговое агентство IQAir утверждает, что к 5 марта концентрация микроскопической пыли PM2,5 в Ханое в 24 раза превысило уровень, допустимый Всемирной организацией здравоохранения.

Руководство ВОЗ напомнило, что микропыль PM2,5 напрямую связана с развитием онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы, включая инсульт и инфаркт миокарда.

В настоящий момент на территории Ханоя проживает свыше 9 миллионов человек. Повышение уровня микропыли в воздухе столицы Вьетнама связано с активными промышленными и строительными процессами в городе.