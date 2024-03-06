Пешие прогулки по 150 минут в неделю могут предотвратить инсульт

Сотрудники университета Л'Акуилы провели анализ 15 предыдущих исследований на тему пользы физической активности, в которых участвовало более 750 тысяч человек.

По итогам исследования стало известно, что ежедневно совершающие пешие прогулки люди на 29% реже страдают от инсультов или инфарктов.

Выяснилось, что пешие прогулки до 150 минут в неделю способны предотвратить манифестацию сердечно-сосудистых заболеваний в 18% случаев.

Авторы исследования пришли к выводу, что регулярная физическая активность в состоянии снижать риск развития болезней сердца в долгосрочной перспективе.

Результаты мета-анализа предыдущих исследований доказывают, что малоинтенсивная физическая нагрузка благотворно сказывается на здоровье. По этой причине учёные из университета Л'Акуилы рекомендуют не отказываться от непродолжительных пеших прогулок в течение недели.