Пешие прогулки по 150 минут в неделю могут предотвратить инсульт

15:09 2024-03-06
Пешие прогулки по 150 минут в неделю могут предотвратить инсульт

Группа итальянских учёных из университета Л'Акуилы пришла к выводу, что даже умеренная регулярная физическая активность снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Сотрудники университета Л'Акуилы провели анализ 15 предыдущих исследований на тему пользы физической активности, в которых участвовало более 750 тысяч человек.

По итогам исследования стало известно, что ежедневно совершающие пешие прогулки люди на 29% реже страдают от инсультов или инфарктов.

Выяснилось, что пешие прогулки до 150 минут в неделю способны предотвратить манифестацию сердечно-сосудистых заболеваний в 18% случаев.

Авторы исследования пришли к выводу, что регулярная физическая активность в состоянии снижать риск развития болезней сердца в долгосрочной перспективе.

Результаты мета-анализа предыдущих исследований доказывают, что малоинтенсивная физическая нагрузка благотворно сказывается на здоровье. По этой причине учёные из университета Л'Акуилы рекомендуют не отказываться от непродолжительных пеших прогулок в течение недели.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
22:02

Андрей Ткачёв

Столицу Вьетнама признали городом с самым грязным воздухом в мире

Столицу Вьетнама признали городом с самым грязным воздухом в мире

Вьетнамская столица Ханой заняла первое место в списке населённых пунктов с самым загрязнённым воздухом.
Андрей Ткачёв
21:52

Андрей Ткачёв

Препарат для борьбы с онкологией позитивно влияет на продолжительность жизни

Препарат для борьбы с онкологией позитивно влияет на продолжительность жизни

Сотрудники научного Общества Макса Планка в ФРГ установили, что противораковый препарат рапамицин может продлевать жизнь.
Андрей Ткачёв
21:35

Андрей Ткачёв

Вырубка лесов может привести к исчезновению до 84% ящериц на Земле

Вырубка лесов может привести к исчезновению до 84% ящериц на Земле

Группа американских и израильских учёных спрогнозировала исчезновение большинства ящериц из-за вырубки лесов.
Андрей Ткачёв
21:25

Андрей Ткачёв

Россия и Китай могут отправить ядерную установку на Луну

Россия и Китай могут отправить ядерную установку на Луну

Руководство корпорации "Роскосмос" допустило, что российские и китайские учёные могут отправить на Луну энергетическую установку.
Валентина Павлова
21:13

Валентина Павлова

Морковная муха боится чайной заварки

Морковная муха боится чайной заварки

Дачники не зря опасаются морковной мухи, прожорливый вредитель способен уничтожить урожай.
Валентина Павлова
21:11

Валентина Павлова

Чтобы розы цвели все лето, дайте им эту подкормку

Чтобы розы цвели все лето, дайте им эту подкормку

Если розы удачно подкормить в конце весны, их цветением можно будет любоваться все лето.