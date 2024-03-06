Пентагон провёл эксперимент с нейросетями в симуляторе на основе StarCraft II

На базе лаборатории сухопутных войск США был проведён эксперимент, в рамках которого нейросетевые технологии GPT принимали решения об управлении войсками в компьютерном симуляторе на базе стратегии StarCraft II.
В рамках эксперимента американские учёные задействовали новейшую нейросеть COA-GPT, основанную на большой языковой модели. Такие типы нейросетей способны обрабатывать информацию на основе языковых команд.
Также сотрудники лаборатории сухопутных войск США использовали общедоступную нейросеть GPT-4 для управления войсками в компьютерном симуляторе на базе "Старкрафта".
Выяснилось, что для достижения военных целей нейросеть GPT-4 чаще отдавала приказы, сопряжённые с безвозвратными потерями в личном составе и бронетехнике.
В то же время нейросеть COA-GPT действовала более гуманно, пытаясь сохранить жизни солдат в компьютерном симуляторе. При этом нейросети COA-GPT и GPT-4 принимали решения и отдавали приказы всего за несколько секунд.
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