Неожиданное влияние аромата мяты на водителей: выводы ученых

Исследователи провели эксперимент, участников которого разделили на две группы.

Представители первой группы управляли автомобилем в виртуальной реальности и чувствовали аромат мяты. У второй группы не было возможности почувствовать этот запах.

При этом участников эксперимента ставили в условия, когда другие водители на дороге совершают резкие маневры без предупреждения.

Как оказалось, водители, которые чувствовали запах мяты, значительно спокойнее вели себя за рулем и реже нарушали правила дорожного движения.

Ученые отмечают, что многие водители используют ароматизаторы в машине. По их словам, лучше выбрать мяту, чтобы снизить агрессию и риск аварий.