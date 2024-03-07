Что сделать в теплице, чтобы подготовить ее к высаживанию рассады

Для начала нужно проверить кислотность почвы, а затем – подготовить грядки. После установки теплицы придется снять верхний слой земли.

Затем почву перекапывают, вносят питательные вещества, обрабатывают от болезней и вредителей, поливают и мульчируют.

Примерно за месяц до высадки рассады в почву нужно внести компост или перепревший навоз.

Перед высадкой растений стоит посыпать грунт древесной золой, а затем тщательно разрыхлить его.

Хорошим решением будет посев сидератов в теплице. Перед высаживанием рассады их можно срезать и использовать в качестве мульчи.