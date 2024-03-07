Делаем две подкормки - и урожай лука растет, как на дрожжах

Опытные дачники используют две подкормки. Одна из них вносится после появления первых перьев.

Для этого в ведре воды нужно развести 10 г аммиачной селитры, 20 г сульфата калия и 30 г суперфосфата.

Вторая подкормка нужна через 2-3 недели после первой. Азотные удобрения уже не используются. В почву вносится суперфосфат и сульфат калия.

Третья подкормка луку не требуется. Ему также не нужен полив в этот период, вода негативно повлияет на качество головок.