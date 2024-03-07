Что нужно посадить весной, чтобы потом забыть о прополке

Речь идет о почвопокровниках, которые привлекательно выглядят и не создают никаких проблем.
Одним из них является вероника нитевидная с тонкими побегами и множеством листьев.
Можно посадить пряную траву тимьян. Она очень долговечна, правда, растет не слишком быстро.
Другой вариант – Аюга или живучка, которая спокойно растет без воды на любой почве и не боится вытаптывания.
Красивый и непритязательный почвопокровник – клевер ползучий. Такую же функцию может выполнять и очиток ложный.
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