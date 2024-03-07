Продолжительный кашель может указывать на наличие сердечной недостаточности

15:04 2024-03-07
Продолжительный кашель может указывать на наличие сердечной недостаточности

Частный кашель на протяжении нескольких недель может сигнализировать о серьёзном заболевании сердечно-сосудистой системы.

Врач-терапевт Ольга Козлова утверждает, что постоянный кашель в течение нескольких месяцев является поводом для неотложного обращения в медучреждение.

По данным Козловой, затяжной кашель может свидетельствовать о неполном восстановлении дыхательных путей после перенесённого респираторного заболевания.

Такой кашель может сопровождаться ощущением дискомфорта в области бронхов и лёгких, затруднённым дыханием и обильном выделением мокроты.

Постоянное покашливание в течение трёх месяцев могут свидетельствовать о развитии хронического бронхита или обструктивной болезни лёгких.

При этом Ольга Козлова подчёркивает, что самой опасной причиной затяжного кашля может быть недиагностированная сердечная недостаточность.

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