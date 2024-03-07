Спасаемся от помидорной гнили средством из аптеки

Такая проблема возникает и в теплицах, и в открытом грунте. Заболевание проявляется, когда плоды уже начинают поспевать.
Этому способствуют жаркая погода и недостаточный полив. Растение начинает забирать влагу из плодов, и они загнивают на ветках.
Справиться с вершинной гнилью помидоров можно с помощью одного препарата, который продается в аптеках и стоит совсем недорого.
Это хлористый кальций. Его нужно развести в воде и обрабатывать томаты раз в 10 дней, пока гниль полностью не исчезнет.
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